Carlos Blanco celebra su 65 cumpleaños en Lugo: "En lugar de xubilarme, decidín actuar no Clavi!"

Carlos Blanco podría haberse retirado este martes, el día que cumplió 65 años, pero no lo hizo y su posible jubilación la celebró justamente de manera contraria: sobre las tablas del escenario del club Clavicémbalo, en Lugo, una sala que, para él, tiene un sabor especial, lo que la hace única en Galicia.

Y así se lo hizo sentir el público que acudió al primero de los tres monólogos consecutivos que ofrecerá en el Clavi esta semana –el de este martes, el del miércoles y el del jueves, todos a las 21.00 horas– y para los que ya colgó el cartel de "no hay entradas". Durante esta primera actuación, los asistentes le cantaron el "cumpleaños feliz" al humorista arousano, que incluso sopló las velas de una tarta de cumpleaños visiblemente agradecido al público.

De esta forma, Carlos Blanco estrenó el año en la capital lucense con un espectáculo muy especial. "Happy Broadway to You! é unha autofelicitación. Cumpro 65 anos e decidín actuar en lugar de xubilarme. Ademais, decidín facelo no Clavi que, para min, é unha segunda casa, e por primeira vez, durante tres noites seguidas. Vendéronse as entradas tan rápido que tiven que ir ampliando os días. Agora xa non teño máis días libres, pero volverei de aquí a un ano!", prometía este martes, unas horas antes de la actuación.

Happy Broadway to You! es un espectáculo creado desde la improvisación. Este mismo martes, poco antes del espectáculo, ni él sabía, a ciencia cierta, de lo que iba a hablar. "Decido sobre a marcha o que quero facer. Meterei partes do meu repertorio dos monólogos que menos coñece a xente e tamén outras que todo o mundo coñece", resumía, sin dar más pistas.

Carlos Blanco, en el Clavicémbalo antes de su actuación de este martes. ROCÍO CORTÉS

De lo que sí se trata es de un monólogo en el que él, Carlos Blanco, pretenderá una comunicación lo más cercana posible con el público desde el escenario. "O Clavi é un espazo ideal para facer isto. Porque un monólogo hai que escoitalo tomando algo. É un espectáculo informal, fresco, con moita improvisación... Esta sala ten un sabor moi especial. Xa lle gustaría á xente de Vigo, e mesmo de Santiago, ter un local así como o que hai en Lugo!", comentó.

Para crear ese clima más intimista, Carlos Blanco decidió limitar el aforo a 100 personas por espectáculo. "Establecín esa cifra porque me parece a ideal para que a xente estea cómoda, sen sentirse nun espazo apretado e poder así desfrutar do espectáculo", dijo.