Cáritas ayudó en 2021 a un 25% más de lucenses que antes de la pandemia

La memoria de 2021 que Cáritas Diocesana de Lugo presentó este jueves es un fiel reflejo de cómo la crisis socioeconómica provocada por la pandemia de covid-19 vapuleó a los lucenses más frágiles. Esta ONG atendió el año pasado directamente a 6.151 personas e indirectamente a otras 15.857, lo que supone «entre un 20% y un 25% más» que en uno de los años anteriores a esta emergencia sanitaria y similar a 2020, según puso de manifiesto su secretaria general, Mónica Yáñez.

Cáritas destinó a esas 22.008 personas ayudas económicas por importe de 494.940 euros para vivienda, alimentación, suministros, formación, atención sanitaria o material escolar, entre otros servicios.

Esas fueron ayudas directas entregadas a las personas, pero la partida total destinada a los diferentes programas de esta ONG ascendieron a más de 1,4 millones, que fueron sufragados casi a partes iguales tanto con fondos aportados por las diferentes administraciones públicas como con otros privados, sobre todo de donantes particulares e instituciones y propios.

"A pesar del ingreso mínimo vital y de otras ayudas, las dificultades de las familias son mayores y cada vez más complejas. No son solo ayudas económicas, sino que van más allá. Se trata de promoción y trabajo integral en formación, empleo, salud mental...", afirmó Mónica Yáñez.

Cáritas, que tiene 29 trabajadores y 401 voluntarios, destinó en ayudas directas a personas casi medio millón de euros

Para poder atender a esas 22.008 personas Cáritas Diocesana de Lugo echó mano de sus 29 trabajadores y de sus 401 voluntarios.

Su director, Ginés Plaza, aseguró que 2021 fue "un año complicado", en el que «no fue igual para todos» la crisis. "Los más frágiles vieron como sus condiciones de vida empeoraban más intensamente", añadió.

Ginés Plaza hizo hincapié en que el impacto de esta crisis "agravó las dificultades en la vivienda, en el empleo, en la brecha educativa-digital y los problemas de salud de las familias acompañadas por Cáritas".

El director de esta ONG, que considera que se debe "repensar el estado de bienestar", defendió que "las políticas deben poner a las personas más frágiles y vulnerables en el centro" y que deben "priorizar" sectores, como la educación, el empleo y la vivienda, y personas, como jóvenes y mujeres.

EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES RETOMA LA NORMALIDAD

El pregón de la Caridad, que este año cumple 30 años, correrá a cargo de la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño. La cita será el próximo miércoles, a las 20.00 horas, en el salón regio del Círculo de las Artes.



La campaña lleva este año por lema ‘Somos o que damos, somos amor’. El delegado episcopal, Antón Negro, que explicó ayer el porqué de este eslogan, dijo "ninguén sobrevive se non é aceptado".



Además del pregón del próximo miércoles, el día 16 instalará mesas para recoger donativos, entre las 9.30 y las 13.30 horas, en calles de Lugo, Monforte de Lemos, Sarria, A Pobra de San Xiao y Lalín.



Ese mismo día se celebrará un acto de sensibilización de la campaña educativa Caridade 2022 en el Museo Interactivo de la Historia de Lugo (MIHL), a partir de las 18.30 horas, con la presentación de la exposición y la entrega de regalos a los participantes. Una hora más tarde habrá actividades infantiles y juveniles en el Parque da Milagrosa.



El día 19 habrá recogida de donativos, entre las 10.30 y las 14.00 horas, en calles de Melide, Chantada, Silleda y Lalín y colectas durante todo el día en las misas de las iglesias de la diócesis.



Verano

Cáritas tiene también programadas actividades estivales. Así celebrará dos campamentos urbanos para niños de 8 a 14 años en el colegio As Gándaras de Lugo, del 11 al 16 de julio y del 18 al 23. También organizará un campamento multiaventura, para jóvenes de 14 a 18 años, en el albergue Lar A Mercé, en Santa Cruz, en Oleiros (A Coruña). La inscripción se puede realizar desde el próximo lunes hasta el 4 de julio.