"En el Carioca se hicieron mal muchas cosas y lo que importa es no repetirlas"

El caso Carioca saltará este domingo, a las seis y media, al escenario del auditorio Gustavo Freire, en Lugo. Será llevado al teatro de la mano de Moisés Mato, un dramaturgo y director, también lucense, que heredó la vena artística de su tío, el sacerdote Jesús Mato, fallecido hace meses.

Aquí nunca pasa nada se pondrá en escena de la mano de la compañía Teatro Sin Papeles, dirigida por Moisés Mato, el creador, además, de un nuevo género: el teatro de la escucha. Lo que viene a ser hacer teatro para sacar a la luz temas de gran calado y así hacer una intervención social a través del escenario.

Esta vez la elección fue el caso Carioca, un proceso judicial sobre la trata de blancas que llevó Pilar de Lara, desde el juzgado de instrucción número 1 de Lugo, hasta su destitución y que se prolongó durante catorce años, desde 2008 hasta 2022.

"Llevé el caso a escena por varios motivos. El primero, porque soy de Lugo, lo que me permitió conocer de primera mano los hechos. El segundo porque Teatro Sin Papeles está integrada, en un 80 por ciento, por migrantes y la trata es un tema crucial para ellos. Y el tercer motivo es que colaboré en el caso a través de Aliad, la asociación que daba protección y hacía seguimiento de las víctimas, con la que hice algún taller", explica Moisés Mato.

Solo dos actrices —la colombiana Luisa Anaya, que interpreta a una prostituta, y Olga Compte, que da vida a la jueza Pilar de Lara— se subirán al escenario del Gustavo Freire. Un plantel suficiente para recordar la operación judicial más grande que hubo, hasta el momento, en Lugo.

Era un caso que lo tenía todo. Fue un caso tan paradigmático que podría catalizar lo que rodea la trata de blancas como la investigación judicial o la complicidad policial "

"Solo son dos actrices cuando necesitaría seis o siete actores pero queríamos ir a lo que dirime la justicia o injusticia, la dignidad o la corrupción. Este fue un caso tan paradigmático y de tanta envergadura que pensamos que podría catalizar todo lo que rodea la trata de blancas como la investigación judicial o la complicidad policial. Era un caso que lo tenía todo", resume Moisés Mato, que recurrió al crowdfunding en goteo.org para lograr 9.100 euros para la producción de la obra, reto conseguido.

Condensar catorce años de investigación en un guion teatral no fue tarea nada fácil pero el objetivo de Mato fue, en esta ocasión, ir a lo esencial. "El teatro no busca hacer un informe sino entresacar lo esencial y plasmarlo de forma comprensible en 80 minutos. Fue, sin duda, el guion más complicado que hice. ¡Y llevo más de 40 encima!", comenta.

Una de las primeras espectadoras de la obra —estrenada en octubre en Madrid y que pasó ya por Albacete, Zaragoza, Burgos, Santiago, Las Palmas y Bilbao, entre otros lugares— fue la propia Pilar de Lara, que asistó a una de las actuaciones de presentación.

Pilar de Lara quedó muy agradecida y conmovida cuando vino a ver la obra porque vivió un infierno personal. Fue un aval tener su aprobación"

"Quedó muy agradecida y conmovida porque vivió un infierno personal con el caso. Es muy fuerte verte representada en escena y ella no conoció el guion hasta que vio la obra. Sin embargo, fue un aval importante para nosotros tener su aprobación", cuenta Moisés Mato.

El director de Teatro Sin Papeles está acostumbrado a las presiones para no sacar a escena problemas sociales. Presiones que, en esta obra, fueron mayores. "Con esta obra las hemos notado más, quizás porque deja entrever que hay complicidades políticas y policiales para que ocurran casos como el Carioca. Las presiones no son muy directas. Se observan en que hay más ninguneo del proyecto. Nosotros actuamos con bastante regularidad —tanto en este como en otros proyectos— pero hay teatros que se cierran", indica.

Ahora, la compañía está a la expectativa de la reacción del público lucense ante la representación de la obra. "Vamos a la zona cero. Sabemos que hay gente a la que no le gusta y otra, a la que le genera esperanza. Buscamos la memoria de las víctimas que, al final, no cuentan y la posibilidad de avanzar en la justicia, aunque sea con el reconocimiento poético para dignificar a esas mujeres, que quedaron desemparadas. Aquí [en el Carioca] se han hecho mal muchas cosas y lo que importa es no repetirlas", concluye Mato.