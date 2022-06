Carballo confirma su renuncia a ser candidato en 2023

El actual portavoz municipal del PP en el Concello de Lugo, Ramón Carballo, ha confirmado este jueves su renuncia por "motivos personales" a ser candidato de los populares a la Alcaldía de la ciudad en las elecciones municipales de 2023.

"No hay causas, es una decisión personal, llevo 40 años en este partido y creo que es una etapa que he cumplido, y no me apetece continuar en esta etapa", ha justificado antes del pleno municipal.

La decisión, dijo, la tomó "hace tiempo" y ya informó de ella a la formación tanto a nivel autonómico como a nivel provincial. "Informé al grupo municipal de esta situación ya la semana pasada", ha confirmado, ya que, a su modo de ver, sus compañeros eran los que tenían que conocer su decisión "antes que nadie".

No obstante, Carballo se ha comprometido a "seguir trabajando" hasta los próximos comicios: "Es lo que tenemos que hacer, seguir con este grupo de trabajo para demostrar que esta ciudad está sin gobierno. Es un gobierno dividido –coalición de PSOE y BNG– donde no hay un proyecto de ciudad".

¿Ameijide como candidato?

Asimismo, preguntado sobre si el viceportavoz popular, Antonio Ameijide, sería una buena opción para encabezar la lista del PP, tal y como se apunta, Carballo se ha limitado a señalar que es una elección que no le compete, sino que "será el partido a nivel gallego y a nivel provincial quien tome la decisión en el momento oportuno".

"Las decisiones de partido se toman consensuadas y se tomará en el momento oportuno y no tardará mucho, por eso hice esa comunicación al grupo municipal la semana pasada (de que no continuaría)", ha detallado.

Ramón Carballo ha sido el portavoz del PP en estos últimos tres años y previamente había sido subdelegado del Gobierno en Lugo, durante la etapa de Mariano Rajoy como jefe del Ejecutivo central.