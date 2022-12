Carballo defende o traballo propositivo do PP, que presentou unhas 300 iniciativas en 2022

O voceiro do Grupo Municipal Popular de Lugo, Ramón Carballo, vén de facer balance do traballo realizado polo seu equipo no ano 2022, salientando que, ademáis do traballo de control e fiscalización ao goberno local, a súa acción política "estivo centrada en propostas en positivo". "Presentamos preto de 300 medidas para mellor a vida dos veciños e veciñas de Lugo", lembrou Carballo.

O popular "lamentou que Méndez e Arroxo tumbasen o 63% das propostas do PP en pleno cando eran iniciativas realistas" que buscaban resolver problemáticas concretas da veciñanza. Carballo detallou que nos últimos 12 meses o Grupo Popular rexistrou 252 iniciativas: 126 preguntas e 62 rogos a comisión; 37 proposicións e 25 rogos e 2 preguntas a pleno.

Os populares cren que a alcaldesa, por temor a que a cidadanía castigue a súa actitude de defensa dos intereses partidistas nas vindeiras eleccións municipais, mudou de estratexia e pasou de votar en contra de todo o que vén das bancadas do PP a apoiar, no último pleno, ás nosas proposicións. "Estamos marcando as liñas de goberno e se está visualizando que o bipartito PSOE-BNG é un modelo esgotado".

Carballo insistiu en que Lugo merece unha alcaldesa que traballe para resolver os problemas dos lucenses e non a unha persoa que só lle preocupa repetir o discurso feito a medida do PSOE para criticar á candidata do PP; criticando que Méndez sexa pouco reinvidicativa con Sánchez e a súa incansable actitude de confrontación coa Xunta.

O voceiro popular tamén recriminou que a alcaldesa só executase 2 dos 13 acordos que conseguiu que PSOE e BNG respaldasen en pleno lamentando "a falta de respecto institucional por parte dun goberno que se autoproclama progresista". Ramón Carballo facía estas reflexións nunha rolda de prensa na que presentou o balanzo das iniciativas que defendeu no pleno e en comisións o Grupo Popular.