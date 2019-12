Carballo critica que se multipliquen las libres designaciones

El portavoz del PP, Ramón Carballo, hace una lectura crítica de la nueva RPT y este sábado censuró que se multipliquen por cinco los puestos de libre designación.

Carballo defendió que una nueva relación de puestos de trabajo es algo necesario y que debería haberse hecho con anterioridad, pero considera que la propuesta elaborada por el gobierno intenta politizar la gestión del Ayuntamiento de Lugo.

"A alcaldesa socialista e o vicealcalde do BNG queren facer o cesto a súa medida", sostiene el portavoz popular, que recalca que se abusa de los puestos de libre designación, ya que se pasa de los tres que existen en la actualidad a catorce, remarca.

El portavoz municipal interpreta que con las "designaciones a dedo", el gobierno municipal intenta blindar una guarda pretoriana que trabaje a su dictado.

Para el portavoz popular, la propuesta que ha puesto sobre la mesa el gobierno acaba de raíz con los criterios de objetividad, imparcialidad e independencia de la administración pública. Así, sostiene que "dos catorce postos de libre designación, salvo o da secretaría de alcaldía, e a auxiliar de secretaría, que son lóxicos, o resto deberían ser por concurso", manifestó.

Se lamentó de que la nueva relación de puestos de trabajo haya tardado en llegar, algo que ha sido consecuencia de la falta de planificación y de dirección política y que ha provocado un caos y un colapso de la administración municipal en los últimos veinte años, dijo. Pero, lamentando esa realidad, el portavoz del PP, ve preocupantes las fórmulas de organización propuestas ahora porque, en su opinión, tienen como objetivo la politización de la gestión municipal.

Paralelamente, Carballo cuestiona de dónde van a salir los fonso para la subida generalizada de salarios que se contempla y de la que se beneficiará la práctica totalidad del personal municipal.

El popular dice confiar en que la RPT llegue avalada por los informes técnicos correspondientes, ya que se teme que no hay consignación presupuestaria para los incrementos retributivos que se contemplan.

Más allá de la RPT, Carballo puso sobre la mesa la necesidad de solucionar problemas del funcionamiento diario de la administración local y expresó su temor a que el proyecto del gobierno no suponga el arreglo de déficits actuales.

Así, manifestó que "o bigoberno progresista mantén a fórmula das privatizacións xa que non hai reforzos nin en cultura, nin no servizo de augas, tampouco hai reforzos para cubrir ratios de policía e bombeiros; nin se contempla máis persoal en servizos sociais malia que están saturados; desmantélase a brigada de sinalización e mesmo nin planifican para que haxa persoal suficiente para facer os enterros no cementerio de San Froilán os domingos".

Por todo ello, se muestra pesimista sobre los resultados que pueda ofrecer al ciudadano la propuesta del gobierno, por esperada que fuera la RPT.