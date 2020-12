La capital lucense baja de 300 casos y solo dos concellos llevan cinco semanas limpios

Los contagios activos este lunes dejaban entrever un poco de luz sobre la capital lucense. Los datos del día reflejaban 286 casos y, si se convierten en tendencia y se trasladan a la incidencia a 7 y 14 días, indicarían que b, una de las condiciones indispensables para relajar las medidas restrictivas impuestas.

Esta bajada se achaca al control sobre los brotes más activos, dos colectivos que sumaban más de cien casos, una cifra que supone en este momento casi una tercera parte del total.

Por lo que respecta al resto de la provincia, los dos municipios que estaban bajo vigilancia, Sarria y Chantada, también arrojan cierta mejoría. En Chantada, también de lunes a lunes, se baja de 35 a 22, mientras que en la villa sarriana, la bajada es de 44 a 27. Vilalba, condicionado por el brote de la residencia, asciende de 185 a 193, mientras que Burela baja de 35 a 26.

Del otro lado se encuentran doce concellos a cero: Alfoz, Cervantes, Folgoso do Courel, As Nogais, Pedrafita, A Pobra do Brollón, ribeira de Piquín, Trabada, Triacastela, Xermade, Navia de Suarna y Negueira de Muñiz, aunque solamente esto dos últimos llevan limpios desde finales de octubre.