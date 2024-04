"Cantos máis e mellores servizos haxa no rural, mellor; pero o rural non é asfalto, é outra cousa"

É a primeira muller que recibe a delegación da alcaldía de Lugo para a zona rural. Como asumiu e está a ser esta responsabilidade?

Con moita ilusión. A min gústame moito o rural. Nacín e crieime nel —en Xustás (Castro de Rei)—, aínda que iso non é requisito para que guste, porque eu creo que a case todos os galegos nos gusta. E aquí sempre participei moito das actividades da zona rural, xunto con outros concelleiros. Na cidade de Lugo, moita xente procedemos do medio rural e moita xente vaise a el cando se xubila.

O medio rural é valorado por moitas persoas, pero moitas das que a diario viven nel teñen a sensación de que é un medio de segunda, onde os investimentos e a atención adoitan ser menores.

Eu non comparto esa opinión. O que pasa é que o rural é o rural, non pode ter exactamente os mesmos servizos que o medio urbano. Deberían estar garantidos os básicos. Se és urbanita e te trasladas ao rural, o cambio é complicado. Cantos máis servizos haxa e mellores sexan, mellor, pero o rural non é asfalto, é outra cousa. Son dúas contornas distintas, cada unha cos seus atractivos.

O problema é que no rural de Lugo, por exemplo, eses servizos básicos como poden ser a auga, o saneamento, internet, a conservación das estradas... non están garantidos. Faltan en moitos lugares. Os veciños sinten que se inviste menos que na cidade. Para 2024, no capítulo de investimentos figuran uns 300.000 euros.

É que non só hai que ter en conta o capítulo de investimentos, senón todo o que se fai a través das distintas áreas, e os que se fan con fondos doutras administracións. No anterior mandato, 2019-2023, o Concello de Lugo investiu 6 millóns de euros na zona rural.

Hai uns días, vostede e a alcaldesa anunciaban que prevían levar a cabo algúns cambios no funcionamento dos centros sociais. De que se trata?

Queremos facer unha especie de protocolo para o uso das escolas e os centros sociais. Son lugares onde as asociacións veciñais levan a cabo actividades, ás veces con certo risco, como pode ser o Lume Novo, e queremos estar ao tanto do que alí se fai, para estar preparados e tamén para organizar a nosa propia actividade. Trátase de facer o mesmo que nos centros sociais da cidade, cando alguén precisa un espazo solicítao e informa de para que é.

Nos gobernos bipartitos, a zona rural sempre estivo a cargo do PSOE e tradicionalmente o BNG non lle prestaba gran atención, pero iso parece estar cambiando e tamén empezou a levar actividades ás escolas. A que o atribúe?

A proxección política do BNG eu descoñézoa, se ten ou non interese partidista...

Vostede valora o traballo e os investimentos que o Concello de vén facendo na zona rural, pero os resultados electorais non acompañan e empeoraron nos últimos anos. Por que cre que sucede?

O voto non é un tema estanco. A decisión do voto depende de moitas cousas. Igual cambiou a opinión das persoas, ou cambiaron as persoas... As tendencias políticas tamen marcan moito o voto. O que podo dicir é que o Concello traballou a reo e investiu moito, e que é difícil abarcar todas as demandas.

En todo caso, agora que hai unha nova alcaldesa e unha nova concelleira da zona rural, cales son os seus plans para ela? Cales serán as prioridades?

O primeiro é atender as cousas urxentes, que non haxa riscos para as persoas, que non estea impedido o acceso aos núcleos... Despois, facilitar a adaptación ás novas normativas que van saíndo, como a de prevención de incendios. E ir atendendo as demandas, aínda que non todas sexan competencia do Concello. Por exemplo, temos un traballo moi avanzado de detección de puntos negros de internet. Preocúpannos tamén os danos das madereiras nas pistas. No último mes fixemos dez inspeccións e só dúas empresas tiñan o permiso municipal. Temos que ser responsables todos.