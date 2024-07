Rosa Gutiérrez, un cañonazo en la caída de la noche sobre La Habana

Rosa oyó el silbido de un afilador el otro día. Es un sonido tan singular que el trompetista Miles Davis le dedicó un tema. Le agitó el corazón. "Fue muy bonito, me sentí como en Cuba", comenta. Le pasa también cuando come bica, "que es un bizcocho que también hacemos en Cuba" o cuando escucha llamar saia, en gallego, a la falda. "De pequeña iba a la Sociedad Rosalía de Castro a clases de sevillanas. No elegí la muiñeira porque me gustaban los tacones de metal y la saya de sevillana".

Un abuelo suyo salió de Orihuela y llegó a Cuba como polizón en un barco. Le dedicaron una página en un periódico habanero El Continental. "Empezó como barbero y acabó teniedo propiedades".

Su abuelo materno Gumersindo Puentes emigró a Cuba desde Neda en los años 40. "Era de un sitio de montaña llamado Vilavedelle. Bajó andando para llegar al puerto y subirse a un barco. Salió de España por la necesidad. Estaba feliz en Cuba, tanto que tramitó la documentación para tener la nacionalidad cubana".

Rosa Gutiérrez visitó Vilavedelle. "Aún se acordaban de Gumersindo 80 años más tarde. Ahora es un lugar de unos cincuenta vecinos. Muchos de ellos son familiares de mi madre. Gumersindo tenía un negocio de carbón de leña para cocinar. Le fue bien. Se compró un Chevrolet. Como entraba y salía de su local, tenía muchos cambios de tempetaura. Acabó cogiendo una neumonía y se murió".

Los recuerdos prenden su melancolía. "Íbamos al Teatro Nacional, donde se escuchaba la gaita y se veía bailar a grupos tradicionales gallegos". Le parece importante citar que también presenció sobre es escenario una actuación de la compañía de Antonio Gades, por más que el bailarín no era gallego, sino alicantino de Elda.

La habanera Rosa Gutiérrez echa de menos los sonidos de su país. Lleva cuatro años sin escuchar "el Cañonazo de las Nueve". Es una tradición de La Habana. Cada noche, a las nueve, se dispara una salva en recuerdo de los cañonazos que anunciaban la apertura y cierre de las murallas en el siglo XVII, en tiempos salvajes de piratas y malhechores.

De su infancia recuerda el "amor y cariño" de sus padres. Es hija única de ese matrimonio y tiene un hermanastro. Ambos eran farmacéuticos. "Ganaban entre 10 y 15 dólares al mes". Ella estudió la misma carrera. La pusieron a dirigir un almacén después de licenciarse. Le costaba establecer unas normas mínimas de funcionamiento. Buscó una mejora o, tal vez, un alivio. En 2020 salió en dirección a la República Dominicana. Dos años más tarde llegó a Lugo. "Estuve siete años esperando a que me reconociesen la nacionalidad española. Me la resolvieron los funcionarios de Neda, donde está Vilavedelle. Fueron muy amables conmigo".

El reconocimiento administrativo que se retrasa ahora es el de su título de Farmacia que consiguió con sus estudios en Cuba. "Quiero homologarlo, que me digan que asignaturas debo cursar y después hacer unas prácticas en una farmacia. Llevo dos años esperando a que resuelvan la solicitud que hice al Ministerio de Universidades. No me han revisado el expediente. Soy española, solamente tienen que revisarlo. La espera me provoca ansiedad". La homologación se ha complicado en los últimos años, se ha vuelto más exigente. "Antes era sencilla. Mi padre vino hace treinta y pico años a trabajar en el hospital Vall d'Hebron, en Barcelona. Al final prefirió volver a Cuba con su madre y con su hija". Rosa estuvo trabajando en una farmacia en la zona de la Medusa al principio. Ahora es dependienta de una tienda de productos naturales de cosmética.

Muralla romana

Antes de establecerse en la ciudad, "conocía el Camino de Santiago. Había oído hablar de Lugo. La impresión al llegar es que es una ciudad desarrollada y limpia". Lo que le resultó más interesante fue la muralla romana. "Me pareció fascinante, lo mismo que el puente romano sobre el río Miño y la catedral, en el centro de la ciudad. Es muy bonita, por las pinturas y por los ornamentos de madera. Es una pena que no se aprovechen más como reclamo turístico, deberían aprovecharse más la muralla y el Arde Lucus para atraer más turismo y que se creen más puestos de trabajo", opina.

Dentro de la fascinación que le provocó la Muralla, lo más sorprendente "es poder andar sobre ella, parece que estás en la Roma de hace 2.000 años. Me siento como Espartaco"