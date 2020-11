El canil de As Estantigas dispondrá de un área de lavado y peinado de perros

El Ayuntamiento de Lugo presentó ayer el proyecto de reforma integral del área canina ubicada en el Carril das Estantigas, entre las calles Montevideo y Rúa Nova y la muralla, cuyas obras ya comenzaron. Los trabajos cuentan con un plazo máximo de ejecución de 4 semanas, por lo que estarán finalizados antes de que concluya el año, según anunció el consistorio. La empresa encargada de llevarlos a cabo será Calfensa, quien presentó a concurso la propuesta económica más baja.

Esta modernización tendrá un coste total para las arcas municipales de 48.158 euros.

Así lo ratificó la alcaldesa, Lara Méndez, quien subrayó al respecto que con este proyecto dará una respuesta a las diferentes peticiones que le trasladaron los usuarios del canil municipal, "mellorando as instalacións para facelas máis cómodas, confortables e seguras, garantindo, así mesmo, o benestar animal", explicó.

Así las cosas, una de las principales actuaciones que se llevarán a cabo será la creación de un espacio de limpieza animal, con acceso propio a un área de lavado y cepillado canino.

El canil estrenará un nuevo pavimento pétreo, para facilitar la limpieza y desinfección de la zona por parte de los servicios municipales

Por otra parte, se instalará una estructura de madera, tipo parklet, en el área de descanso de los usuarios, y se sustituirá el actual mobiliario por bancos cubiertos.

También se eliminarán los laberintos de setos que serán sustituidos por un espacio previo a la entrada, para mayor visibilidad. Además, el recinto garantizará la seguridad de las mascotas con la instalación de doble puerta, dotada de cierre seguro automático y se sustituirán las papeleras por containers de residuos.

Por último, el canil estrenará un nuevo pavimento pétreo, para facilitar la limpieza y desinfección de la zona por parte de los servicios municipales.

ACTUALIZACIÓN. La regidora, que estuvo acompañada en el acto por los ediles de medio ambiente, Álvaro Santos, y de urbanismo, Miguel Couto, recordó que esta área fue construida en el año 2008 en una zona "arborizada, ampla e limpa".

Doce años después de su inauguración oficial, el área canina precisaba de una renovación "para atender as demandas actuais dos propietarios de mascotas, polo que na elaboración do proxecto tivéronse en conta as súas consideracións", matizó Méndez.

La alcaldesa de Lugo manifestó que en el proyecto de renovación también se dotará al paseo interior de la muralla de una mejor accesibilidad, y adaptado a la mobilidad de los usuarios.

Este hecho también ayudará para mantener al día los trabajos de conservación de estas instalaciones al aire libre, "de tal maneira que se facilite o mantemento dos xardíns da zona", añadió. En todas las actuaciones se priorizará la utilización de materiales naturales como madera, jabre y piedra y se utilizarán diseños respetuosos con el entorno de la muralla.