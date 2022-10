Olga Novo soubo que era "un animal textual" con Rosalía

Olga Novo acudiu este domingo ao San Froilán cunha mociña, a súa filla Lúa, como hai dez anos, cando a nena acababa de nacer e ela presentaba a ofrenda a Rosalía de Castro por petición do poeta e funcionario do Concello de Lugo Darío Xohán Cabana. Este domingo repetiu, de novo convidada polo Concello, a quen lle deu as grazas por abrirlle outra vez "as portas deste recinto circular de pedra milenaria" que para ela é a cidade de Lugo.

Novo, nada en Vilarmao (A Pobra do Brollón) hai 47 anos, doutora en Filoloxía Galega, poeta, ensaísta e Premio Nacional de Poesía dende o 2020, lembrou ante o busto de Rosalía de Castro como foi esta quen lle descrubriu que ela tamén era "un animal textual". Foi con "oito aniños", despois de ler "tan só un fragmento" da autora de 'Cantares Gallegos' nun libro do seu irmán maior e de observar o "furor hendecasílabo" que experimentaba cando marchaba cun caderno a carón da fonte da súa aldea, "onde as vacas ían beber". Ao solpor volvía para a casa, "co novo poema no caderno inda palpitanto". Atopaba os seus pais "ocupados en labores esenciais", enrestrando cebolas ou desplumando un polo en auga fervida. "Ninguén sabía que me latexaban inda as pegadas dixitais", contou onte no parque Rosalía de Castro ante amigos, moitos deles poetas coma ela, autoridades, veciños de Lugo e de fóra incondicionais da ofrenda á autora galega e outros que pasaban por alí. O poético discurso gustou moito, aínda que non foi fácil escoitalo debido á música dos carruseis e as tómbolas do feiral, que non se detivo nin para permitir o gozo do acto máis sentido de todo o San Froilán.

Novo falou de como se descubriu autora e referiuse, como non podía ser doutro xeito, ás mozas do Domingo das Mozas. "Todas somos mozas no Domingo das Mozas traendo unha flor a Rosalía, á gran nai simbólica que permanece en nós porque -está convencida Novo- só a verdadeira poesía permanece". Tamén Rosalía lle cantou á beleza e á verdade das mozas populares, lembrou a oferente, que considera que "as nenas e mozas e mulleres todas están estratificadas case xeoloxicamente na obra de Rosalía".