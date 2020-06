El candidato de Cs por Lugo promete una política "sensata, limpa e transparente"

Beatriz Pino, candidata de Ciudadanos a Xunta de Galicia, estuvo el lunes en Lugo para presentar a su cabeza de lista por la provincia, José Ángel Gómez, un novato en la política que eligió para su puesta de largo la Praza da Constitución y que aseguró que ha dado este salto "porque penso que Galicia necesita unha política responsable e sensata, que sexa limpa e transparente".

Gómez estuvo visiblemente nervioso en su estreno ante los medios como candidato, en el que destacaron sobre todo las ausencias: ningún representante del grupo municipal de Ciudadanos acudió a apoyar a Gómez, dejando patente la división existente en la provincia entre los dos sectores que se disputaron el poder en el último congreso del partido, el de Francisco Igea y el de Inés Arrimadas, que finalmente resultó vencedor.

Centrado ya en su presentación como candidato, José Ángel Gómez explicó que se afilió a Cs, "un partido que pensa unicamente no interese xeral e non en intereses partidistas, coa intención de contribuír a cambiar as cousas". Gómez señaló que ha dado este paso con el único objetivo de ser útil para mejorar la vida de los lucenses: "O de Cs é un proxecto que defende a liberdade, a igualdade e a unión".

ALCOA. Según el candidato de la formación naranja, hay muchas cosas por hacer en Lugo, mucho que solucionar, cosas en las que hay que tomar medidas a tiempo. "Temos como claro exemplo, entre outros moitos, o caso de Alcoa, unha situación á que nunca se debeu chegar e que se produciu pola ineficacia do bipartidismo que durante anos ignorou a situación. As persoas da Mariña non fallaron, son os mellores profesionais, falláronlles a eles porque non se lles permitiu ser competitivos. Un borrador de estatuto insuficiente e ineficaz, que de todos os xeitos nunca chegou porque tiñan outras prioridades partidistas".

José Ángel Gómez insistió en que "en Ciudadanos sempre fomos propositivos, elaborando propostas para acordar respostas eficaces ás necesidades das persoas. Alí onde Ciudadanos forma parte do goberno, levamos a cabo medidas necesarias e que foron útiles ante necesidades reais e urxentes. Vin á política con vocación de servizo, para ser útil. O meu éxito será conseguilo e o meu compromiso e ilusión é poñer todo o meu empeño niso".

Por su parte, Beatriz Pino aseguró que "Ciudadanos apuesta por recuperar el rural y la industria lucense".