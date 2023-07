El candidato del BNG compromete su apoyo a los colectivos LGTB

El cabeza de lista del BNG al Congreso por la provincia de Lugo, Daniel Castro, se reunió este viernes con los colectivos LGTB de Lugo, a los que prometió apoyo si llega a la Cámara baja.

Castro expresó el respaldo del BNG a un colectivo que, aseguró, está afrontando un año difícil debido al "incremento exponencial" de las agresiones homófobas en las calles y los discursos de odio en las redes sociales.

El candidato aprovechó para conocer de primera mano las distintas actividades y servicios que prestan las asociaciones lucenses que reúnen al colectivo.

"Recollemos as distintas reclamacións que nos fixeron chegar as integrantes dos colectivos LGBT de Lugo, e traballaremos no Congreso e en todas as institucións para conseguir melloras na lexislación e na calidade de vida das persoas LGTB", manifestó Daniel Castro, que dijo que el BNG apuesta por la formación y la educación como herramienta transversal para poner freno a las discriminaciones que sufren las personas LGBT, garantizando que las calles sean espacios seguros.

El candidato expuso al colectivo que "o BNG mantivo historicamente unha posición de defensa dos dereitos da comunidade LGTB". Remarcó que ese compromiso se ha mantenido desde la primera manifestación del Orgullo en Galicia, que tuvo lugar en Vigo en 1981, hasta la primera propuesta sobre derechos trans que se llevó al Parlamento gallego en 1999. "Seguiremos traballando xunto a organizacións e activistas para garantir os dereitos das persoas LGTB", dijo Castro.

El BNG ya celebró también un acto el día del Orgullo, cuando los representantes institucionales acudieron a Pío XII, donde está la placa dedicada al poeta Federico García Lorca, para reivindicar una sociedad inclusiva y desplegar la bandera arcoiris.