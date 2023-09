"Candia seguirá en Lugo aunque no le guste a la alcaldesa"

Este año hubo dos citas electorales. En una el PP se quedó a las puertas de la Diputación y el Concello de Lugo y en la otra, las generales, su partido cumplió plenamente los objetivos. ¿Qué valoración hace?

Tuvimos muy buen resultado en las municipales y quedamos sin el gobierno de esas dos instituciones por muy poco. Hubo partidos que no tuvieron representación pero que sumados sus votos nos hubiera dado mayoría absoluta. Así que a los que dijeron desde PSOE y BNG que tuvimos un gran resultado en las generales para minusvalorar el de las municipales, les diría que tuvimos un buen resultado en ambas citas electorales.

¿Se imagina a una persona tan activa como Elena Candia pasando cuatro años en la oposición?

Tuve una larga conversación con ella a la semana siguiente de las municipales y me dijo que, tras ganar las elecciones, tenía clarísimo que su sitio estaba en Lugo. Es cierto que ella tenía y tiene muchas opciones pero quiere quedarse ahí, seguir ahí para hacer una oposición responsable en el Ayuntamiento pero también dura e intensa. A la que seguro que no le gusta nada tenerla ahí es a la alcaldesa de Lugo. Aunque soy consciente de que no es lo mismo gobernar que no gobernar, Elena tiene un compromiso con los lucenses y se siente con fuerzas para volver a intentarlo.

Alfonso Villares: "Este tiempo estuvo tomando contacto con un sector complejo y ahora vamos a tener un buen conselleiro de Mar"

Hablando de la alcaldesa de Lugo, ¿cómo es su relación con ella?

Es una relación cordial. Yo siempre intento que sea así. Ni soy una persona de conflictos ni creo que haya ningún gallego al que le guste que su presidente vaya armando por ahí broncas con gente que también tiene responsabilidades. Creo que las personas, hayan votado a uno u otro partido, agradecen y valoran a todas las partes cuando hay entendimiento.

¿Y cómo están los proyectos que abordaron en la reunión que mantuvieron en Lugo usted, al poco de asumir la presidencia de la Xunta, y Lara Méndez ?

Ella vino con asuntos concretos y los puso encima de la mesa. Y creo que llegamos a acuerdos. Otra cosa es la ejecución. Por ejemplo, la Ronda Este. El PXOM de Lugo tiene un trazado y ese es el que hay que seguir. Y si el Concello no está de acuerdo con el trazado que marcamos nosotros y quiere otra alternativa, pues habrá que verla. Eso supongo que me lo planteará la alcaldesa en la próxima reunión que tengamos.

¿Y sobre otros temas?

Tenemos un compromiso concreto sobre saneamiento. Les pedimos unas correcciones para poder cerrar el convenio. Esperemos que nos las envíen cuanto antes porque la consignación está ahí. Pero no será un problema porque el dinero está reservado para eso.

En la estación intermodal está prevista una importante inversión, pero Lugo sigue teniendo un problema de aislamiento.

Sí, en la estación de autobuses y el aparcamiento vamos a invertir 13,7 millones. Pero ahí hay un problema y ella estaba de acuerdo. No tendría sentido hacer una superestación intermodal con las estructuras ferroviarias que tiene Lugo. También ocurre con Ferrol. Es algo que les dije y les diré a Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. No es de recibo. Hay que abordar el enlace con el Ave. No tiene sentido una descompensación tan grande con dos ciudades importantes en Galicia. El Gobierno central tiene que mojarse. A la alcaldesa también le interesa tener una buena comunicación ferroviaria desde la ciudad.

Francisco Conde: "Me costó dejarle irse. Va a tener grandes responsabilidades con Feijóo en un futuro y eso a Galicia le vendrá bien"

Y también por carretera.

Fíjese cómo estamos en la A-6 cada vez que hay intensidad de tráfico. Así no podemos estar. Por eso insistimos tanto en que se reconstruyan los viaductos a la vez. Es una cuestión de voluntad. A ver si se rectifica en eso y de paso se planifica todo, incluido el corredor de mercancías, también importante para Monforte, la provincia...

Aunque lo de las cuotas territoriales parece de otra época, lo cierto es que antes había un conselleiro de Lugo y ahora hay otro.

Paco Conde era mi vicepresidente primero y, al igual que otras personas, sentí mucho su marcha. Pero en el futuro tendrá grandes responsabilidades con Feijóo y a Galicia le vendrá muy bien. De Alfonso Villares, con el que tengo amistad personal, no me sorprende su capacidad de trabajo. Es inteligente y estuvo tomando contacto con el sector y vamos a tener un gran conselleiro de Mar.

Diputaciones: "Deberíamos dar un ejemplo y hacer las cosas de forma conjunta"

Hace unos días José Tomé elogiaba su talante para criticar el de Alberto Núñez Feijóo.

Agradezco lo que dijo sobre mí pero no estoy de acuerdo con lo que afirmaba de mi predecesor. Mi obligación es llevarme bien con todas las instituciones y más con una tan potente en Lugo como la Diputación. Él es además el responsable del PSOE en Lugo y eso crea fricciones, pero yo intentaré seguir llevándome bien con él. Y le digo algo más, aprovechando que hubo cambios en dos de las diputaciones, me gustaría hacer cosas conjuntas con las cuatro. Creo que tengo algunas buenas ideas al respecto y deberíamos dar ejemplo de colaboración en ese sentido.