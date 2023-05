La candidata del PP a la alcaldía, Elena Candia, presentó su programa electoral en el que incluye un plan de ayuda en el hogar que, en vez de ancianos, tendrá como destinatarios a niños. Con el objetivo de mejorar la conciliación, especialmente de las familias monoparentales, la popular propone que, desde el Ayuntamiento y a través de un copago, personal municipal pueda cuidar en su domicilios a niños en aquellos momentos en los que no pueden dar cobertura otros recursos.

"As familias, con prioridad as monoparentais, poderían usar ese servizo cando os nenos e nenas están enfermas ou xa remataron as clases", explicó sobre el plan, llamado Aloumiñar.

Por otra parte, otra de las novedades que desveló en la presentación fue un programa de retorno de trabajadores que se encuentran ejerciendo en otros lugares pero desean regresar a la ciudad. Explicó que el teletrabajo, especialmente extendido tras la pandemia, permite a muchos trabajadores elegir con más libertad su lugar de residencia. Cree que las características de Lugo la convierten en una ciudad ideal para ese perfil, salvo por la escasa conectividad, un problema que se comprometió a abordar si se hace con el bastón de mando.

Explicó que se harán también convenios con empresas para que puedan atraer a ese personal lucense de vuelta.