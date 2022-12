La candidata del PP a la alcaldía de Lugo, Elena Candia, avanzó este miércoles, justo a cinco meses de las elecciones municipales, algunas de sus propuestas para la ciudad, como la creación de nuevos aparcamientos soterrados tanto en el centro como en zonas saturadas como As Fontiñas.

Aprovechando la presentación del que será el eslogan de campaña, Lugo, o primeiro, Candia explicó que tras cinco meses de reuniones con vecinos, colectivos y empresas ha certificado que los problemas de circulación y de aparcamiento constituyen una de las principales quejas de vecinos de Lugo y de otros lugares que acuden a la ciudad por trabajo o por otros motivos. El carril bici y las peatonalizaciones restaron plazas de aparcamiento, algo en lo que también influyó la ampliación del tamaño de las plazas de los párkings municipales soterrados, que como contrapartida tendrá un encarecimiento de las tarifas, recordó Candia. Esta cree que los estacionamientos disuasorios creados no compensan esa merma y, a mayores del anunciado por la Xunta en A Residencia, que tendrá 148 plazas y será gratuito, ve necesarios más.

A Candia le gusta, dice, el propuesto por el PP (y por Cs) hace años en As Fontiñas y ya ha empezado a explorar algún diseño con el instituto As Mercedes. También es partidaria de estudiar opciones para hacer otro aparcamiento subterráneo en el centro. Cree que las obligatorias excavaciones arqueológicas no deben ser un obstáculo, como tampoco lo fueron en su día para los que ya hay, y que más competencia favorecerá los precios. Afirma, además, que para hacer aparcamientos también hay fondos europeos.

La alcaldable también es partidaria de "repensar" algunos circuitos de circulación por la ciudad "onde hai atascos que antes non había", de mejorar el servicio de transporte público –para lo que sería necesario modificar el contrato con Monbus– y ofrecer taxi a demanda para la zona rural, para lo que ya habló con los taxistas

En una comparecencia con la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, que acudió a arropar a Candia, esta explicó que en febrero presentará las diez líneas estratégicas de su programa, pero recordó algunas medidas que ya fue avanzando en los últimos meses y deslizó alguna nueva, como la creación de un servicio de atención temprana, para niños con dificultades en el desarrollo.

Es este un servicio que ofrece el Sergas pero que ni de lejos cubre la demanda existente, razón por la que la Xunta está habilitando una línea de financiación a los concellos para que sean estos quienes creen unidades. "Nin o tema competencial nin o económico é unha desculpa porque o financia ao 100% a Xunta e no tecido social de Lugo hai canteira de profesionais para crear este servizo", afirmó.

Candia también se compromete a aumentar la financiación a las entidades que complementan los servicios sociosanitarios que ofrecen las administraciones públicas y a convocar y a pagar antes las ayudas, ya que es una demanda constante de los colectivos que visita, dice. También ve imprescindible crear un servicio de conciliación familiar "no concepto máis amplo", como mínimo para los trabajadores de los polígonos industriales, y reducir tasas e impuestos a entidades sociales y a empresas y autónomos, para favorecer la actividad económica y la atención social.

Candia ve compatible reducir la presión fiscal (reiteró que bajará el Ibi) con el aumento de servicios y de obras que promete y pese a que, como el PP denuncia, la situación económica del Concello es "complexa" porque cree que solo mejorando la tramitación de licencias urbanísticas se recaudará más.

"Non veño rebentar proxectos xa feitos senón a sacarlles partido"

Candia incidió en su mensaje de que si es alcaldesa no va a "rebentar" nada y que lo que hará con proyectos de Lara Méndez con los que no está de acuerdo será reformarlos y buscarles utilidad.



El uso del edificio Impulso Verde llevará "nome e apelidos" en su programa electoral, aseguró. Hay entidades sociales con necesidades de espacio y servicios con ubicaciones no acertadas, dijo. E insistió en que parte del trazado nuevo carril bici deberá ser modificado, ya solo por razones de seguridad, apuntó.

Un compromiso por cada barrio y cada parroquia

Candia explicó que los cinco meses de "escoita activa" por los barrios y parroquias de Lugo –escucha que mantendrá si es alcaldesa con un mínimo de una reunión al año en cada lugar, dijo– le han servido para ver que hay una sensación de ciudad "amortecida" y poco atractiva para vivir y para emprender, una visión diametralmente opuesta a la que tiene el gobierno local.

Candia cree que Lugo no debe renunciar a ejercer el liderazgo que le corresponde "por recursos e por xustiza" sino que tiene que ser "unha cidade que despunte en Galicia". Considera que no tiene que buscar referentes en otros lugares, como hace el PSOE cuando señala a Vancouver en lo ambiental y el BNG a Pontevedra en lo relativo a la movilidad. "Lugo ten que parecerse ao que é, solucionar problemas que están estancados dende a era das pesetas e volver ilusionar", afirmó.

Ella contribuirá a ello, aseguró, con un programa de gobierno "territorializado", con compromisos específicos para cada lugar. "Cada barrio e cada parroquia terán o seu propio motivo de ilusión", avanzó la candidata, que también ve necesario abandonar la confrontación institucional. "Cada vez que hai un problema, o goberno local en vez de esforzarse por buscar unha solución o que fai é buscar culpables", dijo. Candia compareció acompañada de parte de su equipo de asesores, a los que agradeció su trabajo, al igual que el apoyo "constante e leal" de la secretaria del PPdeG, Paula Prado. "Iso no seo dun partido agradécese", dijo.

Prado, por su parte, afirmó que los hechos están demostrando que "a decisión valente que tomou Elena cando decidiu presentarse" fue un acierto. "Será a alcaldesa que Lugo necesita".