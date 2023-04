Candia propone crear un consorcio para dinamizar el casco histórico lucense

La candidata del PP a la alcaldía de Lugo, Elena Candia, plantea la creación de un consorcio integrado por la Diputación Provincial, la Xunta, el Gobierno central y entidades representativas del municipio con el objetivo de dinamizar y estimular la actividad del casco histórico.

Candia, que trasladó esta propuesta durante una reunión con directivos de la asociación Lugo Monumental, explicó que este consorcio tendrá como prioridad "promover e coordinar accións orientadas á dinamización do casco histórico centrando as súas actuacións en tres eixos: preservar o patrimonio cultural; dinamizar a actividade económica, cunha especial sensibilidade respecto ao apoio á actividade do comercio retallista, e recuperar o entorno como barrio residencial".

La alcaldable también escuchó las propuestas de Lugo Monumental, que dijo compartir, como la necesidad de actualizar el Pepri, así como promover un plan de rehabilitación de fachadas que mejore la estética de los edificios que se ven desde la muralla.

Elena Candia aludió además a la seguridad en el centro y reiteró que apuesta por instalar cámaras de videovigilancia para preservar tanto el patrimonio como la seguridad de las personas, así como una mayor presencia policial.

Otras medidas que se compartieron en la reunión fueron la reforma del modelo de gestión de la plaza de abastos, con la creación de un servicio de ocioteca, y también la idea de ofrecer una hora de aparcamiento gratuito en los aparcamientos municipales a las personas que compren en establecimientos del centro para incentivar el comercio de proximidad.