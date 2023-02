Candia promete más medidas para la conciliación del personal del Concello

La candidata del PP a la alcaldía, Elena Candia, se reunió este jueves con integrantes de la junta de personal del Ayuntamiento a los que prometió más medidas de conciliación en todos los departamentos en caso de que llegue al gobierno local, además de la regulación del teletrabajo o la actualización del convenio colectivo, que data del año 1991.

La alcaldable aseguró que impulsará "un diálogo social real e efectivo", así como "unha reorganización profunda do cadro de persoal do Concello" consensuada con los trabajadores. "Hai que destacar a importancia dos recursos humanos da administración máis próxima ao cidadán. Quero que se impliquen no meu proxecto para Lugo e que sexan a cara amable para todos os que se dirixan ao Concello", dijo.

A su juicio, resulta "imprescindible" contar con una plantilla bien dimensionada y motivada. Defendió la necesidad de establecer responsabilidades claras y definidas capaces de generar "un entorno laboral eficaz e eficiente".

"Os recursos humanos dun Concello son moi importantes e en Lugo temos grandes profesionais pero falla a dirección política", señaló y apostó por diseñar una estructura apoyada en jefes de servicio que dé lugar a un ayuntamiento "organizado, resolutivo e dinámico".

Por otra parte, el PP denunció las largas esperas para conseguir cita para hacer trámites en algunos servicios del Ayuntamiento de Lugo. El grupo popular aseguró que no hay hueco disponible en todo el mes de marzo para el de Aguas, lo que impide a los vecinos hacer sus gestiones.

La concejala Sagrario Sánchez defenderá este jueves en el pleno una moción para que el Concello permita realizar trámites sin cita previa en todo el horario de apertura. "O espazo dunha hora diaria que habilitou Lara Méndez para ser atendido sen cita non é suficiente como así o demostran as ringleiras de veciños que nos últimos días se concentran no edificio administrativo", dijo. También pidió que se aclare si es precisa o no la cita porque ve contradicciones entre la parte nacionalista y socialista del gobierno local.