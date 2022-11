Elena Candia y Lara Méndez no quieren perder el tren

El déficit de infraestructuras de comunicaciones que tiene la provincia y el retraso en las inversiones llevan camino de convertirse en elemento de confrontación política y de campaña electoral en los próximos meses.

El BNG, socio de gobierno del PSOE en el Concello y en su momento pieza clave en la investidura de Pedro Sánchez, lleva meses con una campaña para pedir mejoras ferroviarias. El viernes convocó una manifestación a la que se acabaron sumando la candidata popular a la alcaldía y otros miembros el PP y este miércoles se supo que Elena Candia mantendrá mañana una reunión con representantes de la plataforma Lugo... Non Perdas o Tren. Este movimiento tiene detrás a la federación vecinal de Lugo y también llegó a promover protestas públicas para pedir inversiones en el tren, como la llevada a cabo en 2015 en la estación de Lugo, cuando contó con el apoyo de representantes del PSOE. Entre ellos, la alcaldesa, Lara Méndez.

Las reivindicaciones de esta plataforma fueron más bien discretas en los últimos años y en ella conviven sensibilidades políticas enfrentadas ya que, mientras una parte está muy significada con el PSOE, otros veteranos miembros del colectivo colaboran activamente con Candia. Esta intenta ahora apoyarse en el influyente colectivo vecinal para intentar adelantar al BNG y ponerse al frente de una causa con la que, a priori, los ciudadanos debieran comulgar fácilmente, ya que el retraso en infraestructuras que sufre la provincia es clamoroso.

La estrategia del PP demuestra, en opinión de Méndez, que esta formación política "non ten vergoña", ya que durante los años en que gobernó Mariano Rajoy frenó las inversiones en la provincia y metió en el cajón proyectos como el de la estación intermodal de Lugo, recordó la regidora.

Es el Gobierno de Pedro Sánchez quien rescató este y otros proyectos y se comprometió con la modernización de la vía ferroviaria de Lugo destinando a ella la mayor inversión de la historia, recalcó. Por esa razón, ella no se unirá a las protestas en la calle, dijo. "Eu mobilízome nos despachos. As mobilizacións fanse con orzamentos e no BOE. Cando un ten responsabilidades de goberno é cando un se ten que comprometer", afirmó. Insistió en que Sánchez movilizó más gasto en la provincia en cuatro años que Rajoy en siete.

El PP y el BNG anunciaron que presentarán enmiendas a los Presupuestos del Estado para 2023 para intentar aumentar que la Administración suba su inversión en la provincia y, preguntado al respecto, el PSOE señaló que está estudiando las cuentas y que "se hai algo que sexa necesario corrixir" hará propuestas. En cambio, el área socialista del gobierno local rechazó responder a esta cuestión.

Desde la dirección provincial del PSOE se indicó que, a diferencia del PP, que nunca presenta enmiendas a sus presupuestos, señala, los socialistas no tendrán inconveniente en hacerlo si llegan a concluir que es necesario. No obstante, el partido volvió a valorar la propuesta económica de Sánchez para la provincia. "En momentos tan complexos pola guerra en Ucraína, o Goberno de Sánchez fai uns Orzamentos investidores e profundamente sociais", destaca el partido, que sostiene que con Sánchez la provincia recibió más del triple de fondos que en los últimos cinco años de Rajoy.

El PP, en cambio, presiona ahora que no gobierna, al igual que hace el BNG, que en varias ocasiones no apoyó los Presupuestos del Estado.