Candia llevará Urbanismo si gobierna con políticos y técnicos

La candidata del PP a la alcaldía, Elena Candia, llevará directamente el área de Urbanismo del Concello si es alcaldesa. Estará al frente de un equipo técnico para el que prevé echar mano de personas que probablemente no figurarán en la lista electoral y que por tanto no serían electas.

No sería esta una fórmula del todo nueva, puesto que ya en su momento el alcalde José López Orozco echó mano de la abogada María Novo, especializada en urbanismo, primero para dirigir la empresa municipal de vivienda y suelo (Evislusa) y después como delegada de la Concejalía de Urbanismo. La candidata tiene prácticamente cerrado un equipo de personas al que, según el plan previsto, se incorporará una mujer que procede del mundo de la empresa y que acumula también experiencia en la administración pública.

Urbanismo es un área a la que Candia quiere prestarle especial atención, por la importancia que tiene para la actividad y el desarrollo económico de la ciudad y por el descontento que sabe que existe en torno a ella, tanto de profesionales, como de empresarios e incluso de particulares, por el funcionamiento actual del servicio. Aunque en los últimos tiempos hubo una ligera mejoría en algunos aspectos, la demora en la concesión de permisos municipales y el atasco que sufren asuntos como la aprobación del PXOM pendiente, la legalización del polígono industrial de A Louzaneta y de los residenciales que existen también en esta zona, la lentitud en el desarrollo de otros sectores nuevos de suelo, como los de A Cheda, y la necesidad de revisar la desfasada normativa urbanística del casco histórico son algunas de las razones de ese malestar.

El PP y Candia llevan meses apoyándose en personas especializadas en urbanismo, algunas de las cuales forman parte del partido y tuvieron responsabilidades en el pasado y otras ajenas a él, y que llevan tiempo implicándose en asuntos de ciudad y que estarían dispuestas a dar algún paso más al frente. Entre las primeras están los exconcejales Luis Asorey y Eugenio Corral, este último gerente de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción desde hace años y estrecho colaborador del PP local, aunque ninguno de los dos volvería ahora a la primera línea de la política, y entre las segundas figura el arquitecto Ramón Cabarcos, director de la Escola de Arte Superior de Deseño Ramón Falcón y muy implicado en el barrio de O Carme.

En ese equipo político-técnico tendría espacio, si lo quisiera, la jefa de Urbanismo de la Xunta en la provincia, Patricia Vázquez Mille, que en el actual mandato optó a la plaza de jefa de arquitectura del Concello. En un primer momento fue la seleccionada, pero finalmente no entró porque, según algún criterio técnico, no reunía las condiciones, lo que acabó provocando la dimisión del entonces concejal de Urbanismo, Miguel Couto. Vázquez recurrió al juzgado y ganó en primera instancia. El Concello recurrió y todavía no hay sentencia.

Además de las personas con las que quiere trabajar, Candia tiene también bastante claro cómo quiere estructurar el área de Urbanismo, en torno a tres grandes ejes: rehabilitación, industria y comercio, y suelo residencial.