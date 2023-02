Candia inicia na rúa a campaña "De ti a ti" para achegar as súas ideas aos veciños

A cen días das eleccións municipais, a candidata do PP á alcaldía, Elena Candia, lanzou o venres na rúa unha nova campaña para falar de "ti a ti" coa veciñanza do seu decálogo de prioridades para Lugo.

A candidata do PP manifestou que o fin da nova campaña é explicarlle aos lucenses "da primeira á última" as iniciativas que compoñen o seu proxecto de cidade.

Indicou que "agora é o momento de trasladar o resultado dun traballo en equipo no que tivemos en conta as peticións que nos trasladou a veciñanza nos barrios e nas 54 parroquias do municipio".

A alcaldable do PP sinalou que convida a todas as persoas que desexen ampliar información sobre as diferentes propostas do decálogo de prioridades para Lugo a achegarse aos puntos informativos onde os atenderá en persoa.

O primeiro encontro tivo lugar o venres nunha carpa que se instalou na confluencia de Avenida da Coruña con Monte Faro, nunha zona moi transitada da cidade, especialmente os venres, xa que alí celébrase o mercadiño de Frigsa-

Candia mostrouse satisfeita da acollida e tamén agradeceu aos lucenses a alta participaron na recollida de achegas para elaborar o decálogo no que se basea o seu programa e que, dixo, foi pensado nun Lugo para as persoas, un Lugo seguro e un Lugo motor da provincia.

Respecto a ese decálogo que serve de guía para a política que quere levar á alcaldía, Elena Candia explicou: "Queremos que sexa un documento vivo no que poidamos seguir sumando propostas".

Así, indicou que "ata o día 28 de maio estamos abertos a todas aquelas suxestións que poidan ser útiles para mellorar a vida da veciñanza".