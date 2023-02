Candia: "Comete un erro o goberno de Lugo ensañándose cara a miña persoa"

La candidata del PP a la alcaldía de Lugo, Elena Candia, se siente atacada por el gobierno de Lugo cuando este -el BNG, en concreto- pone en duda que conozca el parque del Rato y señala su lugar de nacimiento además de "todas esas cousas que constantemente están dirixindo cara a miña persoa", como que sigue siendo teniente de alcalde de Mondoñedo. Cree que ese "ensañamento" es un error por parte del bipartito porque el trabajo que ella lleva realizado "por e para Lugo" lo juzgarán los lucenses el 28 de mayo, señaló este viernes.

Candia rechaza que sea "unha paracaidista" en la ciudad de Lugo, a donde se trasladó este verano. "Levo moitos anos nisto e teño unha mochila para contrastar, para ben e para mal. Leccións de Rubén Arroxo [candidato del BNG], ningunha", afirmó antes de iniciar un acto de campaña en la Rúa Quiroga Ballesteros junto al vicesecretario general de Organización del PP, Miguel Tellado. "Creo que ese ataque persoal, e vindo dun partido que di ser moi respectuoso cos dereitos da democracia, é un erro. E dígoo con todo o cariño e todo o afecto", añadió.

La candidata cree que esta circunstancia "non é o que lle preocupa a Lugo", una ciudad que lo que reivindica son infraestructuras, como el tren, las autovías y también inversiones de la Xunta, como la que pretende hacer con la Ronda Este, afirmó. Una infraestructura esta que, "gústelles ou non, foi unha reivindicación de todos os partidos políticos dende hai moitos anos. Era unha demanda pacífica. Ten un trazado deseñado e coñecido por todos dende hai moitos anos e é unha demanda da sociedade de Lugo", afirmó.

Candia cree es legítimo cambiar de criterio pero si es así debe explicarse, afirmó, aunque cree que lo que sucede con el cuestionamiento o el rechazo que ahora tienen hacia la Ronda Este el resto de partidos políticos probablemente no existiría si no hubiese elecciones en mayo.

En todo caso, ve "prematura" esa "oposición radical" a la infraestructura cuando aún no ha salido a información pública el proyecto constructivo e invita a vecinos, partidos políticos y también a la propia administración local a que presente las alegaciones que considere porque "seguramente hai cousas que se poden mellorar, e por suposto, creo que a administración autonómica ten que ser receptiva a todas as aportacións en positivo".

La candidata no duda de que el trazado y el proyecto constructivo sean ya respetuosos con el medio ambiente. "Non podería ser tramitado doutro xeito no momento en que vivimos", señaló, pero invita a "ser dialogantes" y a "traballar dende o plano construtivo" para hacer "achegas que redunden no beneficio do proxecto" en vez de "o non polo non" y de "atacar a unha persoa que con absoluta liberdade e respectando os dereitos de todo o o mundo encabeza un proxecto político para un cambio que é necesario para Lugo", considera.

Candia criticó "ese mal hábito que ten o BNG de considerar que sabe máis que ninguén, que representa a todos máis que ninguén". "Creo que é un erro", insistió. "O PP nesta cidade leva feito moitas cousas, moitas boas e unha delas é a contorna do hábito, un dos pulmóns máis importantes que ten Lugo e espazo identitario que coidaremos como fixemos sempre", remachó.

Rubén Arroxo: "Candia vaino pasar realmente mal na campaña"

Minutos después de que hablara Candia lo hizo Arroxo, quien consideró "sorprendente" que la alcaldable popular "se ofenda tanto" por que el BNG diga "o que hoxe é verdade", que es aún concejala en Mondoñedo y que posiblemente no conoce el parque del Rato. "Porque se o coñecera seguramente non estaría defendendo a capa e espado un proxecto que vai destruír un quilómetro de parque", insistió el candidato nacionalista a la alcaldía.

Arroxo animó a Candia a que se tome la campaña "con máis tranquilidade" porque si no lo va a pasar "realmente mal", auguró el actual primer teniente de alcaldesa. "O que lle temos que dicir é que Lugo non é Mondoñedo e que se se ofende por estas cuestións vai ter moi difícil a campaña electoral", concluyó.