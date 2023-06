Candia fiscalizará economía y cultura y no dará cien días de gracia a un bipartito que repetirá

La futura portavoz del PP en el Concello de Lugo, Elena Candia, se ocupará de las áreas de economía y cultura en la próxima etapa municipal, Enrique Rozas será su número dos y el edil Antonio Ameijide será diputado provincial, según informó este lunes la próxima líder de la oposición, que no dará los cien días de gracia al nuevo gobierno local. "Non procede porque aquí o que vai haber é continuidade", justificó.

Todavía faltan dos semanas para la constitución de la corporación y el PP aún no sabe con qué recursos económicos dispondrá para ejercer, pero Candia ya ha distribuido responsabilidades entre sus concejales. Y con los papeles que ha asignado a cada uno y con sus primeras declaraciones ha enviado también algunos mensajes. Uno es que no hay tiempo que perder. Y otro es que, de la misma forma que ha tenido en cuenta las preferencias de los miembros del nuevo grupo municipal a la hora de trabajar, será tan exigente con ellos como con el gobierno. Y no solo con ellos, porque prevé reunir a los 35 miembros de la candidatura de forma periódica.

"Os medios son importantes para traballar, pero tampouco iso é o máis importante para nós. Temos un compromiso asumido cos lucenses e ímolo cumprir con máis ou con menos medios", afirmó en su primera comparecencia pública con su equipo. A esta solo, solo faltó Javier Vázquez Prado, ocupado en su labor de jefe de gabinete de la Casa de Galicia en Madrid, que seguirá compatibilizando. "Estudaremos as propostas que se poñan sobre a mesa", explicó a la espera de lo que le planteen el PSOE y el BNG, los grupos que conformarán el gobierno.

Como era de esperar, ninguno de ellos ha respondido siquiera al planteamiento que les hizo Candia para que sea ella, como la candidata más votada, quien lidere el gobierno en base a un programa común, por lo que la popular sigue adelante con su hoja de ruta. "Faremos un traballo, propositivo, para tratar de levar adiante o programa electoral co que nos presentamos, o contrato que firmamos cos máis de 21.000 lucenses que nos votaron, e non só con eles, senón con todos os lucenses, e faremos tamén un labor fiscalizador e de control do goberno, apartándonos do debate estéril e da confrontación", resumió.

Para esa labor de oposición parece claro qué papel quiere dar a los dos hombres que, antes de que ella irrumpiera como candidata, aspiraban a ese objetivo: Enrique Rozas y Antonio Ameijide. Rozas, número tres en la candidatura, ejercerá de dos, ya que Cristina Sanz, que ocupaba ese puesto, compatilizará el Concello con su labor como diputada autonómica. Rozas será viceportavoz y llevará seguridad, deportes y atención a los ciudadanos.

Ameijide, que en los últimos años fue quien vino ejerciendo de número dos, se ocupará ahora de de infraestructuras, movilidad y medio ambiente, esta última área medias con Silvia Colmenero, uno de los fichajes de Candia, que a la vez llevará comercio, industria y consumo. Pero Ameijide será además el nombre que propondrá la también presidenta provincial del PP para representar a la ciudad de Lugo en la Diputación.

Urbanismo y rehabilitación, antes en manos de Ameijide, serán ahora para Ramón Cabarcos, nuevo también en política, como siete de los doce integrantes del grupo, aunque con una sólida trayectoria profesional detrás, como es el caso también de otros compañeros. Sanz fiscalizará fondos europeos y el fondo municipal Lugo Transforma y será el enlace con empresas y emprendedores; Javier Vázquez llevará educación; de las parroquias se ocupará Flor Rubinos, que ya fue el enlace con ellas de Candia en los últimos meses.

Agustín Gallego que viene de UPyD y del sector de los servicios sociales se ocupará de turismo. A la médica de hospitalización a domicilio Aurora Goás le fue asignada el área de mujer e igualdad. Gustavo Díaz, secretario de la AECC, ejercerá en bienestar social, migración y voluntariado, y Mar Carballas llevará recursos humanos, infancia y juventud. Carballas es una de las cinco personas con experiencia en política, junto a Rozas, Ameijide, Vázquez y la propia Candia.

"Non procede dar cen días de graza"

El PP comenzará a ejercer la oposición de inmediato porque "non procede" dar cien días de gracia al nuevo gobierno dado que "hai unha continuidade clara". "Vai ser un punto e seguido", afirmó.

Candia se ocupará personalmente de vigilar la economía municipal y los contratos, tanto los grandes, algunos de mucho montante y otros caducados desde hace años, como los pequeños.

El abuso de los contratos menores, en los que no es necesaria tanta publicidad, es una de las críticas habituales de la oposición y afecta tanto a áreas del PSOE como del PP.

La portavoz también estará pendiente de Cultura, un área que probablemente siga en manos del BNG y que da gran visibilidad al Concello.