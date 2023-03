Candia dice que si es alcaldesa encargará un nuevo plan urbanístico en Lugo

Cuando aún falta un 5% para aprobar el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Lugo, la candidata popular Elena Candia anunció este martes que si es alcaldesa encargará la redacción de un nuevo plan porque el que está pendiente, a su juicio, "non resolve as necesidades e os problemas da cidade". La alcaldable popular realizó el anuncio este martes en un desayuno informativo con unos 200 empresarios al que asistieron el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el vicepresidente Francisco Conde.

Elena Candia también propone actualizar el Plan Especial de Protección e Reforma Interior (Pepri) del casco histórico porque considera que el actual está "desfasado" y esta es una zona de "oportunidades".

Candia, en el encuentro con empresarios lucenses. SEBAS SENANDE

Candia dijo además que antes de la campaña electoral dará a conocer no solo su equipo político si no también técnico.

Entre su batería de propuestas también figura rebajar impuestos, entre ellos suprimir la plusvalía; crear un polo de emprendimiento y una oficina de captación de inversiones Inviste en Lugo, "con un comercial que venda Lugo por el mundo como un lugar para invertir", y desarrollar una marca de ciudad.

Rueda: "Temos que ser máis fortes, buscar aliados máis potentes"

Alfonso Rueda, por su parte, consideró "fundamental tecer alianzas co noroeste de España para estar comunicados con Europa". Así lo puso de manifiesto durante el encuentro con empresarios de Lugo, tras reunirse el pasado lunes en Vitoria con los presidentes autonómicos de Euskadi, Cantabria y Asturias. "Temos que ser máis fortes, buscar aliados máis potentes", afirmó en el acto al que asistió para arropar a la candidata del PP a la alcaldía de Lugo.

Rueda, en el encuentro con empresarios lucenses. SEBAS SENANDE

Rueda reiteró que Galicia "non pode renunciar ás redes ferroviarias e do hidróxeno verde" porque "ten unha potencialidade".

El jefe del gobierno gallego destacó el papel que juegan los empresarios. "O apoio aos empresarios é fundamental. Non ten sentido demonizalos", afirmó el presidente de la Xunta. "Non imos funcionar senón funciona a economía. Os recursos públicos non van á economía e a economía a que crea recursos, xera riqueza...", añadió.