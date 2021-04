Candia dice que el proyecto del PP es el más "leal" con Lugo

El Partido Popular de Lugo celebró este sábado una reunión interparlamentaria en la que hizo balance del trabajo en los distintos ámbitos institucionales y se abordaron algunas de las grandes líneas a seguir en los próximos meses.

La presidenta provincial del PP de Lugo, Elena Candia, destacó la unidad de acción institucional de su partido. "O do PP é o proxecto máis leal e cumpridor coa provincia", afirmó la diputada autonómica.

Elena Candia remarcó que son la fuerza que dan más estabilidad y más "prestixio político e institucional ás institucións". Por este motivo, trasladó la importancia de "seguir traballando" porque, explica, Lugo "está a ser fortemente castigada polos matrimonios malavenidos que forman socialistas e nacionalistas".

"Cando non están no goberno, o que fai o PP sempre é denunciable, enseguida piden dimisións e sacan as pancartas; cando apoian ao PSOE din que van ser esixentes, e cando cogobernan calan cando lles interesa. É o caso da Deputación, onde ninguén pide explicacións", expuso Candia.

GESTIÓN MUNICIPAL. La dirigente popular esgrimió también los errores que, a su parecer, comete el gobierno local lucense en la gestión municipal frente al PP, que "só se debe aos lucenses e lle interesa Lugo", dijo.

La diputada autonómica manifestó que la ciudad cuenta con un Concello que es más noticia por el "cambio de cromos" de su gobierno que por su gestión, con jefes de servicio que dimiten o concejales que se van.

"Son dous gobernos nun. Cada un vai ao seu; en segundo plano quedan os lucenses", relató Candia. La diputada comentó que esta situación le recuerda a la época en la que la Xunta estaba gobernada por "Emilio Pérez Touriño por un lado e Anxo Quintana polo outro".

Candia califica la gestión en la Diputación como "ausente" y, sobre el Gobierno central, "o que vemos son uns deputados coa lección ben aprendida: entre elixir defender a Sánchez ou a Lugo, sempre elixen ao seu presidente", sentenció.