Candia defiende que un personal motivado hace que el Concello funcione

Elena Candia se reunió con personal laboral y de la junta de personal del Concello, ante los que afirmó que "a peza clave para o bo funcionamento do Concello é ter un persoal motivado e involucrado no proxecto de cidade". Por ello, prometió a los funcionarios municipales un "diálogo social real e efectivo" en caso de que alcance la alcaldía como candidata en las elecciones municipales por el PP.

La aspirante popular a la alcaldía afirmó que si llega a la alcaldía quiere que haya una coordinación permanente y directa con la plantilla municipal para eliminar disfunciones en determinados departamentos y de este modo quedará patente que el Ayuntamiento tiene grandes profesionales que hasta ahora fallaban por falta de dirección política.

En las reuniones mantenidas, tanto con la junta de personal como con los representantes de los trabajadores laborales, Candia asumió compromisos que le plantearon como actualizar el convenio colectivo que data del año 1991 así como el régimen interno del personal, a lo que sumará la puesta en marcha de medidas para la conciliación en todos los departamentos así como también regular el teletrabajo, según indicó la también presidenta del PP provincial.

La alcaldable indicó que tratará de que haya una mayor diligencia en los pagos de horas extras por servicios prestados a todos los trabajadores de todos los servicios municipales, poniendo como ejemplo de "falta de xestión" los ocho meses que, según ella, acumulan de retrasos por refuerzos los agentes de la Policía Local o los dos años con respecto los abonos de "certas retribucións", como productividades o los gastos que les suponen ir a la formación de la Academia Gallega de Seguridad.

Es este cuerpo policial el grupo de trabajadores municipales que Elena Candia considera que debe ampliarse con más funcionarios, por lo que reforzará "a plantilla da Policía Local para os novos servizos, co obxectivo de contar con suficientes axentes para a nova delegación na zona norte e no casco histórico, así como para atender as necesidades actuais de ordenación policial da cidade e das distintas actividades e eventos que se desenvolven en Lugo".

También aspira a reducir los plazos de tramitación y eliminar la cita previa "cunha atención telefónica mellorada".