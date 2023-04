Elena Candia combina ADN popular y atrae caras nuevas para pelear por la alcaldía

La candidata del PP a la alcaldía de Lugo, Elena Candia, desveló al fin los nombres que formarán parte de su candidatura, en la que ha combinado ADN popular y caras nuevas, algunas sin afiliación política hasta ahora y otras que incluso han pasado por otras formaciones. "Ter maioría absoluta require que se conte cos afiliados de toda a vida e tamén ter apertura para poder sumar a máis xente", justificó.

Como ya había adelantado este diario, Candia sitúa tras ella a la diputada autonómica Cristina Sanz, que fue directora de inversiones del Igape, con lo que es la primera vez que dos mujeres encabezan una candidatura política en la ciudad de Lugo. Para el número tres recupera a Enrique Rozas, uno de los rostros del PP más populares en la ciudad. Fue concejal entre 2003 y 2019, se había alejado de la primera línea hace cuatro años y en algún momento aspiró a ser cabeza de lista. Fue, además, clave para que en 2016 Candia se hiciera con la presidencia provincial del partido (en la disputa con Raquel Arias) gracias a los apoyos que logró para ella en la ciudad.

Antono Ameijide, número dos del grupo municipal en los últimos años y que también tuvo esa aspiración, ocupa el cuarto puesto esta vez. Candia destacó el trabajo que lleva realizado en los últimos años, su perfil profesional y su conocimiento del funcionamiento del Concello. Es uno de los tres concejales que repiten de los diez que tiene actualmente el PP. Javier Vázquez Prado, secretario de Organización del PP en la provincia y actualmente jefe de gabinete de la Casa de Galicia en Madrid, sube del octavo al quinto puesto. Y Mar Carballas, que pese a llevar poco más de un año en la corporación (entró tras la muerte de Manuel López) adquirió un papel destacado, ocupa el número doce. El edil Óscar Poy, un edil con mucho protagonismo en las redes sociales, a veces polémico, figura como suplente.

Renovación

El grado de renovación de la candidatura es uno de los aspectos que la define y tanto Candia como el actual portavoz municipal, Ramón Carballo —que la acompañó este sábado y que recordó que él también procedió de esa forma en 2019— lo enmarcaron en la importancia de que "cada un faga o seu equipo". No obstante, ya antes de esa explicación, Candia había expresado su agradecimiento por la "xenerosidade" de todos cuantos, de una forma u otra, están trabajando para ganar las elecciones y "sobre todo, das persoas que non entran pero seguen traballando", dijo.

La lista de Candia llevaba semanas generando mucha expectación, porque de los principales partidos era la única que faltaba por conocerse y por la discreción con la que la elaboró, aunque el hecho de que la candidata ya diera a conocer hace unos días dos de sus fichajes restó sorpresa. Uno es el arquitecto Ramón Cabarcos, director de la Escola de Arte e Deseño Ramón Falcón, dirigente vecinal del barrio de O Carme y respetado por su labor en el ámbito educativo y como conocedor y divulgador del desarrollo urbanístico de Lugo. No formaba parte de las filas del PP, pero se afilió esta misma semana. Ocupa el número ocho.

El arquitecto Manuel Cortón, al puesto 18

Sí sorprendió la posición (18) de otro de los nombres que la candidata había anunciado para formar parte del equipo que pretende poner al frente de urbanismo, el exarquitecto municipal Manuel Cortón. Hasta este mismo viernes, Cortón creía que iba a estar en puestos de salida, pero Candia explicó que cuando dio a conocer su nombre no habló de posiciones y que este profesional tiene una "función concreta", que es la de aportar "a súa experiencia e coñecemento técnico". La candidata cree que el urbanismo es un área "sensible e moi importante para o desenvolvemento da cidade" y que la situación actual de este servicio municipal hace que "a parte técnica sexa quizais máis importante que a política". Para esta, una opción que se plantea es que sea ella misma quien esté al frente, aunque la decisión no está tomada, dijo. Por esa razón y porque de momento no toca hablar de áreas de gobierno, Candia rechazó responder a si podría ser concejal de urbanismo Antonio Ameijide, que en los últimos años se especializó en esta área.

Entre las incorporaciones en los puestos de salida, una de las llamativas es la de Agustín Gallego, empresario del sector de los servicios sociales que fue candidato con UPyD, pasó también por Galicia Sempre, el partido del exsocialista de Becerreá Manuel Martínez, y este viernes se afilió al PP. "Todas as persoas que veñen co obxectivo de Lugo o primeiro teñen cabida. Agustín tamén. Demostrou ganas e compromiso", dijo tras insistir en que una mayoría absoluta exige atraer a gente de fuera del partido y que su objetivo y que todo el territorio, parroquias y barrios, y todos los ámbitos de la sociedad se vean reflejados.

Candia también restó importancia a la colocación de las personas en la lista porque es algo que en un corto plazo de tiempo se olvida, opinó. "Do primeiro ao último teñen o cometido e o compromiso de traballar por Lugo", aseguró, a la vez que recalcó que para una mayoría absoluta se necesitan mucho más que los 25 nombres de una candidatura. Hace falta "un exército", que existe y del que forman también apoderados y simpatizantes y otras personas, dijo. "Temos un equipo cada vez mellor organizado e moi comprometido coa cidade", aseguró. De él forma parte desde hace meses Flor Rubinos, que irá en el sexto puesto. Procede de la federación vecinal, una influyente entidad cuyo presidente en cambio está posicionado con el PSOE. Rubinos dirige asociaciones de vecinos en Muxa y As Gándaras.

Dentro de los 13 puestos necesarios para la mayoría absoluta figuran la funcionaria de la Xunta e interventora de la ITV en la provincia Silvia Colmenero; la médica de hospitalización a domicilio Aurora Goás; el secretario de la AECC, Gustavo Díaz, y Damián Carballo, dueño del pub Anagrama.

Una candidatura plural

La candidata del PP se marcó como objetivo conformar una candidatura lo más representativa posible de Lugo y buscó personas conocidas en sus ámbitos, como la marroquí Khadija Mazi, camarera de la popular cafetería Cook, en Augas Férreas, y Nathalie Taveras, dominicana que trabaja también en la hostelería en la zona norte de la ciudad, ambas con nacionalidad española, precisó. El guiño a la inmigración lo completa Gustavo Díaz, que es secretario de la AECC y voluntario en las pastoral de migración.



Son también muy conocidos en sus zonas Manuel Chousa, con cafeterías y tiendas de O Pan do País en As Fontiñas, As Gándaras y O Castiñeiro; la farmacéutica Cristina Cadórniga, de A Ponte, y Christian Fernández, de la activa asociación de Paradai.



Candia tiene especial interés por llevar a cabo trabajo en el ámbito sociosanitario y en su lista lleva a la directora de la residencia de As Gándaras, que además tiene formación en salud mental y menores, Águeda Valín; a la presidenta de la Asociación Down Lugo, María José Blanco, afiliada veterana; a la celadora del Sergas Carmen Fernández; a la coordinadora de Humanización del Hula, Gloria Enríquez; al médido de San Roque José Benito, otro veterano del PP que tuvo cargos en el Sergas; y a Santiago Amoedo, de las Novas Xeracións del PP y de Fisioterapia Sar, en As Fontiñas. También cuenta con Mauro Rodríguez, el deportista y primer lucense con Down de Galicia en sacar una oposición del Estado.



Con la estudiante universitaria de Santa María de Bóveda, Cristina Fernández, Candia abarca juventud, rural y nuevas generaciones del PP, y con el exfuncionario de Correos Manuel Rodríguez, el sector de los jubilados.

Como suplente va Manuel Otero ‘Cadramón’, jefe de Deportes de la Xunta en Lugo.



Vuelve también en una lista del PP, como hace tiempo, Reyes Costas (25) y repite el arquitecto Luis Asorey, que fue concejal de Urbanismo con el alcalde Tomás Notario Vacas.



Candia dio a conocer la lista tras presentársela a la junta local del PP. Posteriormente compareció arropada por el secretario general del partido en la provincia, Javier Vázquez Nodal; por el secretario de Organización, Javier Vázquez Prado; por el delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias, y por el actual portavoz municipal del PP y presidente del PP local, Ramón Carballo.