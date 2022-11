Candia apoya la construcción de una comisaría para la Policía Nacional de Lugo

La candidata del Partido Popular a la alcaldía lucense, Elena Candia, manifestó su apoyo a impulsar la construcción de una nueva comisaría de la Policía Nacional de Lugo. Así lo expuso en una reunión que mantuvo con representantes de los sindicatos policiales y con la directiva de la asociación de vecinos del barrio de A Residencia, en la explicó que el primer paso para avanzar en esta dotación es tener fondos "para concretalo con nome e apelidos nos orzamentos do Estado para o vindeiro exercicio".

Candia solicita así a la regidora municipal, Lara Méndez, una implicación real. "Ten nas súas mans a posibilidade de traballar para conseguir dos seus en Madrid un compromiso político que se reflicta nos orzamentos".

Según manifestó la candidata popular, la segunda línea de trabajo "depende unicamente da alcaldía, xa que é preciso ofertar terreos municipais ao Ministerio, a ser posible no entorno do barrio da residencia, para construir a nova Comisaría da Policía Nacional de Lugo".

Candia recuerda que existe un acuerdo unánime del pleno del Concello de Lugo "no que se consensuou, por parte de todas as forzas políticas, facilitar ao Ministerio os terreos precisos para levar a cabo esta dotación. E Resulta moi revelador que, despois de que transcorrisen doce meses deste acordo, non haxa novas, nin avances sobre esta cuestión", lamentó.

La alcaldabe ve en esta "inacción" del goberno local "un síntoma de que PSOE e BNG renuncian a construír unha nova Comisaría da Policía Nacional en Lugo", por lo que anunció, junto con el portavoz del grupo popular, Ramón Carballo, que volverán a presentar en el pleno de este mes de noviembre una iniciativa "para que se informe de que pasos se deron no último ano para buscar os terreos que se precisan para ubicar esta dotación". Elena Candia indicó que "a seguridade debe ser unha prioridade", que pasa por dotar de infraestructuras a la Policía.