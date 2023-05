Candia aposta por crear no edificio de Aspnais un centro de referencia en saúde mental

A alcaldable do PP na cidade de Lugo, Elena Candia, afirmou que blindará "para usos vencellados á saúde mental o antigo edificio de Aspnais, que agora está pechado e sen uso". Neste sentido, Candia avanzou que cando chegue á alcaldía impulsará un convenio coa consellería de Sanidade para chegar a acordos e crear neste edificio pechado un centro de referencia en saúde mental"

A candidata popular trasladou esta iniciativa á Mesa de Traballo de saúde mental que se vén de celebrar no marco da escoita activa para deseñar o proxecto de cidade do PP e na que participaron representantes de entidades do eido social que tratan este tipo de problemáticas. "Estamos falando dun proxecto pode ser unha realidade tendo en conta a oportunidade que nos brindan os fondos sociais europeos para desenvolver iniciativas como esta e que está aliñada cos plans de saúde mental tanto galego como nacional".

Plan municipal de saúde

Na mesa de traballo de saúde mental que promoveu o PP participaron representantes de Alume, Cruz Vermella, Alar Galicia e un representante do grao de Psicoloxía e do máster de Psicoloxía xeral sanitaria da Uned.

Neste encontro tamén se acordou a necesidade de desenvolver un Plan municipal de saúde mental que impulse actuacións como a creación dunha rede de vivendas tuteladas na que "o concello alugaría os pisos cedéndolle a xestión á Xunta que pode facer a tutelación dos usuarios de forma directa ou ben ceder o servizo a ONGs ou entidades".

Con respecto á xente moza propoñen actuacións encamiñadas á prevención creando unidades de acoso escolar tal e como solicitou a Plataforma de Organizacións da Infancia de Galicia (Poig) para prestar apoio a acosado e acosadores con que a candidata avanzou que conveniará este servizo.

Tamén impulsarán unidades do suicidio (facer un acompañamento aos afectados, facilitar información e derivar aos servizos sanitarios) da adicción ás redes sociais, fomento de hábitos saudables para prevención de transtornos de alimentación nos xóvenes.

Así mesmo, traballarán en rede cos centros educativos e entidades sociais para dar maiores e mellores coberturas ás problemáticas relacionadas coa saúde mental.

Acto entidades sociais

A candidata popular compartirá estas e outras propostas do seu proxecto de cidade no eixo do Benestar de Lugo para as persoas nun acto que terá lugar este mércores na sede do PP ás cinco da tarde na que están convidadas as entidades vinculadas ao eido social.

No evento participará a conselleira de Política Social Fabiola García. Os invitados ao coloquio serán: Valentín Calvín, director do Centro de alzhéimer e outras enfermidades dexenerativas de Lugo e Ourense (Afalu); Ana Pereira Rodríguez, profesora do departamento de Tradución e Lingüística da Universidade de Vigo, e Alejandro Rouco, xerente da Imprenta Granfico de Cogami, que é Centro Especial de Emprego de ámbito social.