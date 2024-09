Candia a Alvarellos: "En vez de preocuparse de onde compro o pan, debe preocuparse de se pechan panaderías"

La portavoz del PP en el Concello de Lugo y presidenta del partido en la provincia, Elena Candia, respondió este lunes a la alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, quien hace unos días la acusó de ser una paracaidista en la ciudad y de contribuir a que la Xunta ponga "atrancos" a proyectos municipales.

"Dende o plano que entendo que debe ser o traballo na oposición, centrando as miñas valoracións na súa xestión, non no plano persoal, non lle vou contestar sobre onde compro pan ou se compro pan. Máis que preocuparse se compro pan ou onde o compro, como alcaldesa debería preocuparse de se están pechando panaderías, como a da Praza de Abastos, onde nos quedamos sen ese servizo", señaló Candia. "Nunca me van encontrar en críticas que afecten ao ámbito persoal", afirmó la popular después de que Alvarellos dijese de ella que "vir á caída, comprar unha barra de pan e vivir no centro non é traballar polos lucenses".

Las críticas de la socialista respondían al papel de la Xunta, y de la propia líder del PP, que también es diputada autonómica, en relación al proyecto de la playa fluvial que el gobierno local lleva años tratando de sacar adelante. Alvarellos pidió a Candia "que finque o codo" y "axude" si tanto peso tiene en el Gobierno de Rueda, dijo.

Sin embargo, para Candia las palabras de la alcaldesa, a las que también se sumó el presidente de la Diputación, José Tomé, son "un exemplo máis do que nos atopamos nesta cidade. Cando alguén ten a responsabilidade de gobernar, e non porque o elixiran os cidadáns senon porque pactou cos dous grupos que perderon as eleccións, ten que ser capaz de escapar do vitimismo", dijo de ambos mandatarios. "Buscar sempre culpables para xustificar a non consecución dos proxectos e dos seus compromisos invita a reflexionar", afirmó la popular.

Candia cree que los socialistas lucenses recurren a "un vitimismo irreal" para "atacar a Xunta", cuando en relación a la zona de baño que el Concello pretendía crear en el río con piscinas flotantes hay un informe negativo de la Unesco y el permiso que tiene la administración local para instalar estructuras en el cauce solo durante tres meses al año fue concedido por la Confederación Hidrográfica, recordó.

"O que reflicte é falta de liderado. Os líderes non buscan problemas nin situacións de vitimismo. Os líderes dan solucións. É o que nos atopamos aquí é unha clara falta de liderado político, que ese non me preocupa moito, pero si unha falta de liderado na xestión. Demostraron incapacidade en ter un espazo de baño público en 25 anos e hoxe demostran incapacidade na xestión da reparación fugas de auga, unha competencia municipal exclusiva", afirmó Candia.

Tras insistir en que sus críticas son solo a la gestión -"respectando absolutamente as súas decisións na vida privada"-, Candia pidió a la alcaldesa que "abandone o vitimismo e que asuma o liderado na xestión desta cidade". "Que se poñan a traballar para presentar o seu modelo de cidade, porque se non o fan é por dúas razóns, ou porque non se sinten capaces ou porque non o teñen, e calquera das dúas son moi malas", zanjó.