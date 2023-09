Candia afea a Méndez que "presuma" ante O Garañón y tenga atasco en licencias

La portavoz del PP en el Concello, Elena Candia, acompañada de varios de sus concejales, compareció este viernes ante el solar de O Garañón para afear a la alcaldesa, Lara Méndez, que "presuma" de derribar esta urbanización, cuando fue autorizada por un gobierno socialista y fueron los jueces quienes la declararon ilegal, y cuando en el Concello hay cientos de licencias de obra y otros asuntos urbanísticos pendientes de tramitación, recordó.

Candia señaló que la "axilidade" con la que el gobierno de José López Orozco y José Ramón Gómez Besteiro autorizó en su día esta urbanización —el 31 de diciembre de 2005, sábado, justo un día antes de que una nueva Lei do Solo redujera la edificabilidad— contrasta con la "lentitude" con la que el gobierno de Méndez tramita permisos urbanísticos para empresas y particulares. Cree que una ciudad de 98.000 habitantes no puede permitirse sacar ni media docena de licencias de obra a la semana, aunque el gobierno asegura que son muchos más los permisos que concede, que no pasan por junta de gobierno.

En todo caso, el PP insiste en que en este momento hay cerca de 800 expedientes en urbanismo pendientes de respuesta, que afectan a proyectos empresariales y personales, y lamenta que la falta de diligencia provoque que algunas personas acaban desistiendo. Citó como ejemplo la decisión de un empresario de renunciar a hacer un hotel en la Rúa San Froilán, tras años esperando por permisos.

Por esa razón, los populares volvieron a poner sobre la mesa algunas de sus propuestas para mejorar la gestión urbanística. Ven imprescindible recuperar la atención presencial total en el servicio y dar más seguridad jurídica a las respuestas de la administración a las consultas de los ciudadanos. Cree, además, que "se o servizo o precisa e os funcionarios así o aconsellan", no se debe renunciar a contratar apoyo externo puntual para sacar adelante asuntos.

Candia critica que, frente a la situación que se vive desde hace años en Urbanismo, la alcaldesa saque pecho del derribo de O Garañón "e venda como un logro o que foi un fracaso urbanístico, a icona do urbanismo socialista, algo que non se pode volver a producir", afirmó. Señaló, además, su "preocupación" por las "incertezas económicas" que todavía hay, ya que el promotor sigue reclamando una indemnización millonaria (en primera instancia fue desestimada). También está pendiente la modificación del PXOM para hacer zona verde, un trámite que se inició en 2020, recordó.

El Concello baraja mantener una escalinata y estudia qué hacer con manantiales

El PP puso en duda que la intervención que el Concello lleva a cabo de forma subsidiaria en la finca de O Garañón para devolverla a su estado original vaya a cumplir con este objetivo. Señaló que en el proyecto no figura la demolición de la Rúa Garañón —aunque en realidad ya está medio levantada—, que se mantendrán algunos muros pantalla y que la rasante no quedará igual.

Es probable que la parcela no quede exactamente igual, ya que el plan del gobierno es hacerla zona verde y para eso podría mantener algunos elementos, como una escalinata de cantería que arranca en el final de García Portela o bocas de riego y canalizaciones pluviales. Son aspectos que están siendo valorados entre técnicos y jurídicos para conciliar lo que parece lógico con la obligación legal. Para contribuir a la estabilidad del terreno, de gran pendiente, también podrían mantenerse algunos muros pantalla bajo tierra y se estudia qué hacer con los manantiales que hay en la parcela.