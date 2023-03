A Candeloria se toma la penúltima

El mejor punk-rock del país, auténticas referencias del hip-hop y la música de fiesta y cachondeo más animada formaban un menú difícil de rechazar como enganche a la séptima edición de uno de los festivales con más personalidad de Galicia, A Candeloria.

El reclamo, claro, funcionó y varios miles de personas se dieron cita en el Pazo de Feiras de Lugo para disfrutar de un fin de semana de diversión. Ya el viernes fue una noche muy animada, pero la cosa de desbordó en la tarde noche del sábado, con auténticas columnas humanas en formación hacia el festival.

Sondarúa, Lendakaris Muertos, Soziedad Alkoholika, Jazzwooman, Boikot, Dakidarría y Me Fritos and the Gimme Cheetos se fueron sucediendo en el escenario desde las 17.30 horas, con la divertida La Duendeneta, que ya la había liado la noche anterior en la Praza da Soidade, haciendo más corta la espera entre cada actuación.

A Candeloria, que agotó todos su abonos, trajo además a Lugo a cientos de festivaleros de fuera de la ciudad, especialmente de lugares como A Coruña, Santiago y Vigo, desde donde había autobuses especiales puestos por la organización.

Esta edición marcó la recuperación total después de los años de la pandemia y la crisis.