El festival A Candeloria anuncia nueva edición en 2023 y avanza las primeras bandas

A Candeloria regresará al Pazo de Feiras e Congresos de Lugo en 2023 tras cuatro años de parón. La organización del festival lucense de rock ha anunciado que la nueva edición se celebrará el próximo 4 de marzo y ya ha confirmado a las primeras bandas: Lendakaris Muertos y Me Fritos and The Gimme Cheetos.

El pasado 14 de octubre, la organización anunciaba en redes sociales el regreso del festival, que no se celebraba desde 2019.

"Despois dunha derradeira compricada, dunha pandemia mundial, unha guerra entre nazis e algún que outro homófobo...non nos queda mais remedio ca voltar!", publicó la organización en un mensaje en Facebook en el que apuntó que hay "moitísimas ganas de volver a facer as cousas ben e de que volvades a ter esa cariña de felicidade facendo amigxs, bailando, pogueando, en definitiva DESFRUTANDO".