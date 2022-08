Mateo Sánchez, de jugador del Breogán a triunfar en TikTok

"Lo que empezó con unos vídeos de risa en la cuarentena se ha convertido ahora en mi trabajo", dice el lucense Mateo Sánchez, que ha conseguido cautivar a público de todo el mundo hasta contar con 1,5 millones de seguidores en la plataforma TikTok.

"Todo comenzó en esos meses de confinamiento en los que casualmente descubrí TikTok y empecé a hacer vídeos de risa. Un día fui al Mercadona y grabé ahí uno sobre sus yogures de proteínas. Ese vídeo enseguida se viralizó y decidí seguir creando este tipo de contenido", apunta Mateo.

El lucense, conocido como Matty Sánchez en redes, se animó tras esa primera incursión a dar un salto profesional a una carrera como tiktoker, una nueva profesión que abre cada vez más puertas a los jóvenes que deciden compartir su contenido por redes sociales. Esta plataforma le ha permitido crear su pequeño negocio y aconsejar a muchos usuarios sobre la cultura fitness. A partir de septiembre residirá en Madrid, donde podrá conectar con más personas del sector y profesionalizarse dentro de la agencia BSE, que lleva el mantenimiento de sus cuentas. "Estoy muy contento con ellos y creo que este cambio me puede ayudar a dar el salto profesional definitivo dentro de las redes y hacer nuevas colaboraciones con gente influyente", señala.

#carrotcake #receta #tarta #recetassaludables #recetafacil ♬ BIZCOCHITO - ROSALÍA @mattysancheez TARTA DE ZANAHORIA SALUDABLE 🍰 ✅ GUARDA BIEN Y S1GUEME PARA LAS MEJORES RECETAS SALUDABLES!! ✅ ✍🏼 NECESITAS: 🔹4 zanahorias (300g) 🔹3 huevos (165g) 🔹70g de harina de avena u otra que más te guste 🔹30-40g de estevia o eritritol 🔹1 cucharadita de levadura 🔹canela al gusto 🔹50g de queso fresco batido o yogue griego light 🔹estevia o eritritol líquido 🥣 PROCESO EN EL VÍDEO ☝🏼 MACROS TOTALES: ✅ 660 calorías 🔥 38g proteína ⚡️ 73g carbohidratos 💥 24g grasas DALE AL ❤️ PARA MÁS RECETAS!!! #tartadezanahoria

Asimismo, se ha convertido en uno de los embajadores de MyProtein, una reconocida marca de suplementos deportivos y alimenticios a nivel internacional. "Grabo especialmente contenido fitness, de recetas saludables y de entretenimiento. Quiero que la gente disfrute de tener hábitos saludables y no lo vean como una tortura". explica. Además de sus cuentas de TikTok e Instagram, donde comparte todos sus consejos y recetas, Mateo ha podido crear su propia web que incluye una app sobre hábitos saludables.

Mateo Sánchez, hijo del ex jugador del Breogán Manel Sánchez y de la exjugadora de Ensino y Xuncas Maite Pérez, también ha sido baloncestista profesional, primero en el Breogán y posteriormente en el Gijón Basket, pero asegura que ahora quiere dedicarse a las redes sociales y a terminar sus estudios en Marketing.

El tiktoker explica que siempre se va a mantener igual de natural y transparente en las pantallas. "No me pongo filtros ni retoco los vídeos, quiero que la gente me vea tal y como soy, hablando como si lo hiciera con mis colegas", asegura. Así es como el lucense intenta mostrarse, divertido y enérgico, frente a la cámara, con naturalidad y sin excesiva preocupación por la apariencia.

En cuanto al deporte y ejercicio físico, Mateo, al haber jugado al baloncesto, solía entrenar en pista, hacer tiros y ejercicios de mantenimiento en el gimnasio. "Ahora sí que dedico más tiempo al gimnasio, pero de una manera saludable, sin obsesionarme y tratando de mantener este mensaje de llevar un estilo de vida saludable en mis redes".

Lo que más le preocupa son algunos de los mensajes que le llegan a su bandeja de entrada sobre la alimentación. "Hay personas que me dicen que solo comen ensalada para mantenerse sanas y eso es preocupante. Lo que quiero es mostrar que este estilo de vida saludable no se consigue de esta manera", destaca. Así es como sus recetas de bizcochos, helados o tortitas en versión saludable son los más vistos de su cuenta de la red de microvídeos.

Por otro lado, el tiktoker lucense espera que dentro de poco le verifiquen su perfil, un elemento importante en esta plataforma para que los usuarios puedan saber que su cuenta es la auténtica y está gestionada por él.