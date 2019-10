"El cáncer de mama no solo afecta a la mujer, enferma todo su entorno"

LAURA MUÍÑOS RUANO es una de las profesionales que integra la Unidad de Mama del Hula, y trabaja también en la Unidad de Coloproctología del hospital lucense, pues está especializada en Senología y Patología Colorrectal.

La Unidad de Mama del Hula se convirtió este año en la primera de Galicia en certificar su calidad (Aenor Une 179003) por su labor para garantizar la protección de las pacientes. ¿En qué consiste este reconocimiento?

Esta norma trata de la gestión de riesgos para la seguridad del paciente, de modo que establece los requisitos que debe cumplir un centro sanitario para identificar los riesgos a los que pueda estar sometido un paciente y así tratar de prevenirlos. La idea es certificar todo el proceso del cáncer de mama, desde la llegada de la paciente a la Unidad hasta el fin de su tratamiento. En esta primera etapa hemos trabajado en la certificación de la parte que corresponde al diagnóstico.

¿Cúantos tumores de mama se diagnostican anualmente en la unidad?

Diagnosticamos una media de 200 cánceres cada año.

¿Cúantas pacientes son intervenidas al año?

Intervenimos una media de 185 pacientes al año.

¿Qué avances hay en el tratamiento?

En la Unidad de Mama del Hula podemos ofrecer a nuestras pacientes todo el abanico existente, tanto en medios diagnósticos por imagen o percutáneos como en cirugía conservadora de la mama y las diferentes opciones de cirugía reconstructiva. A día de hoy debemos poder garantizar una gestión global del proceso, sin olvidar la asistencia psicológica y la atención personalizada por parte de la enfermería.

La Unidad de Mama del Hula participó en la puesta en marcha de una vía rápida, para que las mujeres que puedan tener un tumor logren un diagnóstico rápido.

Un grupo de trabajo en el que estaba incluido Lugo —al que perteneció nuestro coordinador, el doctor Caruncho— participó en el diseño de la vía rápida del cáncer a nivel Sergas para su implementación en todos los hospitales de la red. En un principio se habían diseñado las vías rápidas de colon, mama y pulmón.

¿Cuál es la importancia de la prevención y el diagnóstico?

El cribado poblacional aporta un claro beneficio en la reducción de la mortalidad por cáncer de mama. La precocidad del diagnóstico está asociada a su pronóstico y a la posibilidad de aplicar tratamientos mucho menos agresivos.

Hacen tatuaje del pezón y areola tras la mastectomía. ¿Qué aporta a la paciente?

El tatuaje de la areola en las mamas reconstruidas mejora el aspecto de la mama y la satisfacción de la paciente con su propio cuerpo después de una intervención tan mutilante como la mastectomía. Es importante finalizar todas las etapas de la fase reconstructiva para ayudar a recuperar la autoestima de nuestras pacientes y minimizar el impacto que el cáncer ha tenido sobre su cuerpo.

¿Cuántos estudios genéticos se hacen en la unidad de mama? ¿Cuál es su finalidad?

En el Hula se solicitan unas 40 plataformas genómicas al año, cuya finalidad es identificar los tumores según la probabilidad de recidiva. De este modo, se puede evitar la quimioterapia en un grupo seleccionado de pacientes.

¿Qué tratamientos se utilizan además de quimioterapia, hormonoterapia y anticuerpos monoclonales? ¿Hay novedades en este campo?

Por desgracia, esto no va tan rápido y no hay tantas novedades. Entre los tratamientos oncológicos la terapia inmunológica neoadyuvante (antes de la cirugía), generalmente combinados con quimioterpia, radioterapia y cirugía, en los subtipos Her 2 positivos , tumores hasta hace poco sin muchas opciones terapéuticas (alrededor de un 20% de los cánceres de mama), están mejorando el pronóstico de este grupo de pacientes.

¿Cómo ha influido la puesta en marcha del servicio de Medicina Nuclear y de Radioterapia en la apuesta por tratar a la paciente de manera integral y atendiendo a sus necesidades individuales?

Principalmente, que las pacientes no tienen que desplazarse para beneficiarse de estos servicios, y además podemos disponer de unos profesionales integrados en la unidad con los que puedes hablar y comentar los pormenores de cada caso, lo que mejora la asistencia y la fluidez del tratamiento.

¿Quiénes forman la Unidad de Mama del Hula? ¿Hay alguna mejora pendiente?

Yo me formé en Oviedo y por aquel entonces —y no soy tan mayor…— no había una Unidad de Mama como tal. En Lugo la unidad tiene entidad propia, con profesionales de diferentes especialidades (ginecólogos, cirujanos generales, radiólogos, radioterapeutas, oncólogos, médicos nucleares, anatomopatólogos), pasando por enfermería, técnicos de radiología y un gran grupo humano y profesional.

Yo me siento orgullosa de formar parte de este equipo, de cómo se hacen las cosas y de su proyección de futuro. También contamos con un cirujano plástico, que colabora en algún caso de cirugía reconstructiva, creo que idealmente deberíamos poder contar con otro cirujano plástico para cubrir todas nuestras necesidades, pero en ningún momento esto nos limita para poder ofrecer todas las posibilidades terapéuticas a nuestras pacientes.

¿Habrá alguna novedad en los próximos meses?

Pues sí. Nos ilusiona la futura implantación de la Cirugía Mayor Ambulatoria en patología mamaria, creo que gran parte de nuestras pacientes se van a poder beneficiar de ser alta el mismo día de la intervención. Favorecerá la reincorporación precoz a las actividades de su vida diaria y minimizará el estrés que acompaña a los días de ingreso.