El campus Terra prevé la llegada de más alumnos gallegos para este curso

Todo está listo. El campus Terra de la USC en Lugo preparó un extenso protocolo sanitario y educativo, con varios escenarios de actuación distintos según la marcha de los acontecimientos, y sobre todo de los rebrotes de Covid-19, para atraer a un mayor número de estudiantes de primera matrícula. Se espera la llegada sobre todo de alumnado gallego y nacional, de cara al comienzo del curso 2020-2021, dada la pandemia global que aún amenaza los programas de intercambio de estudiantes extranjeros. Tras el complicado curso pasado, la expectativa es que haya menos movilidad y que los lucenses y gallegos opten por quedarse aquí.

Para ello, varias de las facultades lucen nuevos grados en sus portafolios académicos. La puesta en marcha de estas nuevas titulaciones permitirá a la USC fortalecer y renovar su ya amplia oferta en los campus de Lugo, donde se impartirá el grado de Bioquímica (Facultad de Ciencias) y el de Empresa y Tecnología (Ade). El grado en Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural (Facultad de Humanidades) aún se encuentra en trámites para impartirse a partir del curso 2021-2022.

Antonio López, rector de la USC, aseguró sobre la implantación de los nuevos grados que "enriquecen y dan muestra del dinamismo y de la permanente actualización para la que trabaja la USC", según indicó López, quien también refirió a los nuevos grados que oferta la USC en Lugo como "una apuesta por reforzar y, si cabe, incrementar el atractivo del campus de Lugo como destino universitario2.

Por su parte, otras especialidades que llevan implantadas con éxito en la ciudad desde hace casi una década, como el grado en Nutrición, volverá a ser una de las carreras más demandadas cuando se abra el plazo de matrícula en el mes de agosto.

Mientras que otros grados como Administración y Dirección de Empresas (Ade) o Paisaje verán reducidas sus plazas respecto al curso 2019-20, en 10 y 5 plazas, respectivamente.

Así las cosas, el número total de plazas de grado en Galicia se incrementa en 143 hasta las 11.483 disponibles para el próximo curso, mientras que la oferta de máster también crece en 20, hasta las 5.151 vacantes.

Por su parte, la Consellería de Educación remitió al Ministerio de Universidades la propuesta de las tres universidades gallegas, que incluye como novedad principal tres nuevos títulos de grado y tres grados abiertos para el próximo curso académico universitario, tres de ellas se impartirán en el campus de Lugo.

GRADOS ABIERTOS. Los grados abiertos son un nuevo tipo de modalidad formativa en la que los estudiantes deben cursar, como mínimo, materias de tres grados diferentes de la misma rama de conocimiento, cuyo progreso será supervisado mediante un proceso continuo de tutorías y que están pensados para ampliar la capacidad de elección del alumnado y reducir los abandonos y los cambios de carrera en los primeros cursos del ciclo universitario.

"El sistema de grado abierto lleva décadas implantado en países como Estados Unidos o Inglaterra. Allí, los colleges dan la opción durante el primer curso universitario de seleccionar varias asignaturas de diferentes grados para que así el alumno tenga más fácil decantarse por una especialidad concreta en su futuro universitario", según manifiesta Francisco Fraga, decano de la Facultad de Ciencias del campus de Lugo.

En España únicamente la comunidad de Madrid "ya lo había implantado en el territorio nacional, y para este curso la Xunta tomó la decisión de hacerlo en nuestra facultad", explica Fraga.

La oferta educativa se amplía con la implantación en el campus de Lugo de tres másters: dos de ellos en la Facultad de Ciencias y uno en la Escola Técnica Superior de Enxeñería. Este último está especializado en Planificación y Gestión Territorial.

MATRÍCULAS. Por su parte, la Consellería de Educación, Universidad y Formación Profesional informó de la aprobación del decreto de precios públicos para el curso 2020-2021 y la Corriente Gremial Universitaria (Cgu) le dio el visto bueno al documento, por lo que se fijan los precios públicos por la prestación de servicios académicos y administrativos en el Sistema Universitario de Galicia para el próximo curso, que todavía deberán ser aprobados por el Consello de la Xunta.

El documento recoge también la bajada de los precios públicos de las primeras matrículas de máster no habilitante (enfocados a una especialización de conocimientos o a la investigación científica), hasta equipararlos a los precios de grado universitario, así como la congelación, por décimo año consecutivo, de las tasas de grado y de máster habilitante (necesarios para ejercer una profesión).

Con esta decisión, el precio medio de matrícula de estos másteres no habilitantes pasará de los 26,49 euros por crédito actuales (por debajo de los 31,06 euros de promedio del conjunto del Estado) a los 11,89 euros de promedio establecidos ya para los grados universitarios y los másteres habilitante.

Por lo tanto, Galicia es la comunidad con las tasas de matrícula más bajas del Estado, incluso muy por debajo del promedio del conjunto de centros universitarios españoles, y así seguirá durante el próximo curso académico.

Tomás Cuesta: «Los cinco grados de Ingeniería que impartimos poseen la acreditación EUR-Ace europea»

Tomás Cuesta, director de la Escola Politécnica Superior del campus de Lugo, mantiene la esperanza de captar a un mayor número de alumnos de cara al próximo curso gracias a la implantación del nuevo grado abierto.

"Este grado abierto, que ofertamos junto con la facultad de Ciencias, llamado 5 USC Ingeniería permite a un alumno que tiene dudas hacer un primer curso común con materias de cinco titulaciones diferentes, De forma que desde el segundo año puede elegir hacia que grado quiere ir, aprovechar las asignaturas que ya ha cursado y tomar una decisión y de forma más madura sobre su futuro", asegura el director de la Escola Politécnica.

La oferta para este nuevo grado es muy reducida, puesto que solo cuenta con 10 plazas vacantes para el curso 2020-2021. "Es un programa experimental y por eso solo ofertamos un número tan pequeño de plazas", manifiesta.

La Escola Politécnica Superior de Lugo también cuenta con cinco certificaciones europeas que dan cuenta de la calidad de la docencia impartida en sus cinco grados de ingeniería. "Todas las ingenierías habilitantes que pueden optar a la acreditación EUR-Ace, la tienen. Ayuda al convalidar títulos e incluso a la hora de buscar un empleo el futuro ingeniero".

Tomás Cuesta espera que los alumnos gallegos se decanten por el campus lucense. "Hay gente que se plantea no ir muy lejos por lo que pueda ocurrir cuando se vuelva de forma masiva a las aulas. Posiblemente este hecho evitará que llegue gente de fuera".

Asunción Núñez: «Todos los años tenemos alumnos procedentes de Asturias y Castilla-León"

Asunción Núñez es la directora de la Escola de Enfermería de la USC en Lugo. Su facultad es uno de los destinos predilectos de alumnos procedentes de comunidades autónomas cercanas, por ese motivo espera que durante el curso 2020-2021 "tengamos un grupo de alumnos asturianos y castellano-leoneses. El resto serán la mayoría lucenses", comenta Núñez.

La directora de la Escola de Enfermería asevera que la "docencia se hará de forma presencial, según anunció la USC. Y también establecemos otros dos escenarios: semipresencial, con asistencia alterna de grupos a las aulas, y la modalidad online", comenta.

El apartado de las prácticas variará respecto a otros años, ya que un giro repentino de los acontecimientos podría decantar la balanza hacia su anulación. "No hay forma de realizarlas si no es de modo presencial, así que aún están en el aire. De hecho, en la actualidad aún están haciendo las prácticas alumnos de segundo del curso pasado de una asignatura que no se pudo completar por culpa del Covid19", manifiesta.

Asunción Núñez está segura que pese a la pandemia, se ocuparán todas las plazas ofertadas para el curso que comienza en otoño. "Todos los años se cubren las 68 plazas vacantes que tenemos en la escuela, y también ofertamos plazas para curso puente", dice la directora de enfermería.

Francisco Fraga: "Las 45 plazas que ofertamos en el grado de Bioquímica se ocuparán sin problemas"

Francisco Fraga, decano de la facultad de Ciencias del campus de Lugo, se muestra ilusionado por la implantación del nuevo grado en Bioquímica durante el curso 2020-2021. "Es una de las novedades que ofertamos de cara al próximo curso junto con el grado 5 USC Ingeniería, que compartimos con la Politécnica, al que hay que añadir el grado en Nutrición y la Ingeniería de Procesos, que ya impartimos desde hace varios años en Ciencias", detalla.

Francisco Fraga asegura que la demanda en la titulación de Nutrición "es de las más altas de la facultad. Todos los años ofertamos 60 plazas pero podríamos completar un número bastante más alto, pero queremos dar una enseñanza de calidad y ofrecer grupos reducidos en los laboratorios. Por eso no la ampliamos. Tendríamos para el doble", comenta.

Respecto al nuevo grado en Bioquímica, Fraga está completamente seguro de que las 45 ofertadas se ocuparán "sin mayor problema. Pusimos un tope de 45 matrículas y lo vamos a completar sin problema".

Sobre el grado abierto, el decano está a la expectativa. "En el grado abierto, no lo sé, la mayoría de consultas que tenemos nos preguntan sobre la composición de este grado, porque es una novedad en Galicia".

El decano de Ciencias asegura que su facultad está totalmente pertrechada para cualquiera de los tres escenarios que pueden presentarse de modelo académico. "Estamos preparados para la educación presencial, la semipresencial y la online", concluye.