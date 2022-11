Campus Terra, a evolución natural en Lugo

O Campus Terra, tal e como se denomina o campus de especialización da USC acreditado e financiado pola Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia en Lugo, sintetiza a evolución natural do polo de formación, investigación e transferencia de coñecemento asentado na capital dunha provincia que nutre de territorio tres Reservas da Biosfera e na que o medio natural e, en consecuencia, o sector primario, ten unha importancia capital e impacto directo nas formas de vida, no emprego e no desenvolvemento económico da súa poboación.

"O Campus Terra está onde ten que estar", sentencia a profesora Elvira López Mosquera, quen desenvolve, así mesmo, as funcións de delegada do reitor da USC para un campus de especialización acreditado que botou a andar nesta segunda etapa hai medio ano coa ambición de sumar e canalizar todas as sinerxías posibles coas distintas administracións públicas a fin de desenvolver proxectos conxuntos encamiñados a xerar benestar, riqueza e a mellorar a calidade de vida da poboación da contorna.

Asentado sobre liñas de docencia, I+D e transferencia directamente aliñadas cos Obxectivos do Desenvolvemento Sostible (ODS) da Axenda 2030, así como con varios dos retos fixados pola Política Agraria Común ata 2027, tales como son a agricultura intelixente, resilente e diversificada, ou a conservación do medio ambiente e, entre outros, a loita contra o cambio climático, a posta en marcha do Campus Terra coincidiu, cando non contribuíu, a incrementar en 400 estudantes, o alumnado matriculado este curso na sede universitaria luguesa, á que tamén chegaron este curso dúas investigadoras contratadas ao abeiro do programa Ramón y Cajal.

Alén do ámbito formativo e docente, a I+D, o impulso de novas carreiras investigadoras, capitaliza un dos efectos máis visibles dos primeiros meses de vida dun campus de especialización tamén estreitamente ligado con moitos dos postulados recollidos no Pacto Verde, tales como son os que atinxen á neutralidade climática, a estratexia da granxa a mesa, a nova estratexia forestal, biodiversidade 2030, economía circular, produción en ecolóxico, xestión e valorización de residuos e subprodutos, agroindustria competitiva e dixital...

O Campus Terra da USC, que tamén asume como propios os retos da Estratexia Intelixente de Galicia (RIS3) referidos á xestión innovadora de recursos naturais e culturais, e á necesidade de favorecer a vida saudable e o envellecemento activo, abriu xa novas espitas para avanzar no relevo xeracional na I+D nestes ámbitos temáticos, nos que, máis pronto que tarde, a mocidade será protagonista, sinala López Mosquera.

Talento mozo

A posta en marcha do Campus Terra estimula a captación de talento da xente moza e anima a moitos dos titulados da sede universitaria luguesa a orientar o seu futuro cara á investigación. De feito, lembra López Mosquera, o programa de financiamento anual co que conta este campus de especialización da USC posibilitou a convocatoria de 14 bolsas de iniciación a investigación para estudantes de último curso e mestrado, seis contratos predoutorais cunha duración de tres anos e axudas para facer estadías fóra de Galicia, e catro contratos posdoutorais coa mesma duración e que inclúen unha achega económica engadida para iniciar a actividade investigadora.

A estas achegas cómpre sumar vinteoito axudas de mobilidade para I+D.

"Temos moitos retos por diante", asegura a delegada do reitor da USC para o Campus Terra, que confía en que o traballo que se está a desenvolver no marco deste proxecto teña un importante impacto directo na contorna e redunde en beneficio dos sectores produtivos da provincia ligados ao sector primario.