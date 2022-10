El campus lucense revela las claves del primer meteorito hallado en Galicia

La gran bola de fuego que en la madrugada del 18 de enero de 2021 iluminó el noroeste de la Península fue un hito. Un fragmento de aquel superbólido que cruzó el cielo a las 1.19 horas aterrizó en Traspena, en Baralla, convirtiéndose en el primer meteorito que se registra en Galicia y que alza al campus de Lugo a la categoría de pionero, después de que varios investigadores de la USC calcularan la trayectoria atmosférica y la órbita heliocéntrica del asteroide.

El estudio liderado por Manuel Andrade Baliño desde el Departamento de Matemática Aplicada en la EPS de Enxeñaría desgrana el ya conocido como meteorito de Traspena, un fragmento de 527 gramos que cayó a 130 metros por segundo. Fue lo que quedó del asteroide de 1,15 metros y 2,62 toneladas que chocó contra la atmósfera a 75 kilómetros de altura y a 15 kilómetros por segundo.

Manuel Andrade Baliño. EP

"Que un fragmento deste tamaño caia nun territorio coa superficie de Galicia é moi difícil; a probabilidade di que tardaría 700 anos en volver acontecer", detalla Manuel Andrade, quien ofrece más cifras extraordinarias.

El asteroide logró penetrar hasta los 15,7 kilómetros de altura, "moi, moi cerca da superficie, normalmente quédanse a 20 quilómetros". A esa altura cesó la ablación, el proceso por el que el cuerpo alcanza "milleiros de graos" y una buena parte se volatiliza, tanto que de las 2,6 toneladas solo se encontró medio kilo, aunque "non se descarta que apareza algún fragmento máis de tamaño similar".

Después de cesar la fase luminosa, que duró unos cinco segundos, lo que sobrevive son meteoritos que caen a merced de la inercia y el viento. Se calcula que el hallazgo tardó en aterrizar algo más de un minuto y que el viento lo desvió 500 metros de su trayectoria, "primeiro á dereita e logo á esquerda". Aquel asteroide que alcanzó un brillo 50 veces superior al de la luna llena y que impresionó a media Galicia no solo por su resplandor sino también por el estruendo -solo se sabe de un testigo directo, en Lugo-, "perdeu máis dunha tonelada en menos dun segundo", apunta Andrade.

Pioneros

Gran parte de las cifras que recoge el artículo -se publicará en la prestigiosa revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society- se deben a los nuevos métodos y modelos matemáticos que idearon en el campus Terra. "Permitiron calcular a traxectoria atmosférica e a órbita; é o segundo que se estuda con tanto detalle en España, pero no anterior non eran investigadores españois e neste si", comenta el profesor sobre una característica que refuerza la idea de hito.

El grupo de expertos comenzó a trabajar desde el primer día, buscando "nunha orografía moi complicada" un objeto que finalmente localizó, dos meses después del impacto, un vecino de Lebruxo (Baralla). Estaba en un prado de Traspena y eso "facilitou que se puidese atopar, aínda que pensamos que o fragmento se puido desprazar 30 metros ladeira abaixo".

El análisis físico del objeto, a cargo de Javier García Guinea y Jordi Llorca, y el estudio de grabaciones como las recogidas por las cámaras del observatorio Ramón María Aller, en el campus compostelano, y en la escuela politécnica de Lugo, permitieron dar forma a una tesis única en el mundo que hasta tiene música propia. El estallido provocado por el choque de la masa con la atmósfera, sonido que recogió una cámara de seguridad, cuenta ya con partitura.