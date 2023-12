Campus Lucense quiere que los partidos se comprometan con Lugo antes de las elecciones

La Plataforma Campus Lucense, promovida por la Federación Vecinal Lucus Augusti y su vinculada Galicia Baleira para presionar en defensa del mantenimiento de las titulaciones en el campus de la USC en Lugo, sigue sumando apoyos y en estos momentos momentos cuanta ya 75 colectivos adheridos. Se trata de colegios profesionales, asociaciones empresariales, ayuntamientos y colectivos de todos los ámbitos que proporcionan a la plataforma "el aval y la fuerza para presionar", en palabras de Jesús Vazquez, que se ha situado también al frente de colectivo.

Gracias a ese apoyo generalizado, al que creen que seguirán uniéndose grupos, advierten de que elevarán la presión sobre la Xunta y la propia universidad para que se comprometan a respetar las actuales titulaciones. Un compromiso que exigirán también "a todos los partidos políticos ya los parlamentarios gallegos ante la inminencia de las próximas elecciones autonómicas: "Ese factor juega a nuestro favor y queremos pronunciamientos claros de todos ellos antes de la elecciones, que son un examen. Así la ciudadanía podrá juzgar antes de ir votar".

En este sentido, Vázquez reprocha que hace unos días días enviaron un escrito al rector de la USC, Antonio López, para solicitarle una reunión, sin haber recibido respuesta. Por ello, volverán a insistir, incluyendo el listado de colectivos que respaldan la iniciativa a favor del Campus Terra. Harán lo mismo con el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, "porque no nos vale otro que no sea el conselleiro", y también con el presidente de la Diputación, José Tomé, y la alcaldesa, Lara Méndez, de quienes espera su apoyo.

Según Jesús Vázquez, el resultado que espera de sus futuras reuniones con el rector o con el conselleiro no es la promesa de que se va a estudiar la reconfiguración de grados o la modificación de la ley que marca un mínimo de 45 alumnos para que se mantengan. "No nos vale eso de que se estudiará, porque es un año a verlas venir. Exigimos el compromiso claro de la USC y la Xunta de que no se van a suprimir titulaciones el campus de Lugo".