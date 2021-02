El campus de Lugo invirtió un millón en adaptarse al desafío del covid

Ante la pandemia, la USC ha tenido que acelerar la adaptación tecnológica y el campus de Lugo ha recibido algo más de un millón de euros para reforzar sus sistemas informáticos, sus medios tecnológicos y también la seguridad de las redes, que se ha convertido en una cuestión aún más esencial que nunca, detalla Montserrat Valcárcel, vicerrectora del campus.

El covid ha colocado al campus de Lugo ante un enorme desafío tecnológico y el reto de ofrecer la formación online se ha conseguido. No obstante, en Lugo hay un peso elevado de titulaciones experimentales, en las que la presencialidad es importante y también muy demandada por los alumnos, dice la vicerrectora del campus.

Las inversiones, financiadas con el fondo creado por la Xunta para apoyar el refuerzo tecnológico de las universidades, han ido en el campus de Lugo destinadas sobre todo a renovar equipos informáticos, adquirir cámaras o crear aulas espejo, señalaba este miércoles Valcárcel.

El éxito de la adaptación a la formación online se mide especialmente en este momento, ya que, tras aplazarse una semana el inicio del segundo cuatrimestre, en este momento toda la actividad es a través de la red. El modelo se mantendrá al menos hasta el día 17, cuando la Xunta revise las medidas de prevención ante el covid.

No obstante, el campus afronta desde el inicio del curso el reto de cambiar modelos y Valcárcel dice que hay que felicitar a profesores, alumnos y al resto del personal de la universidad, porque han hecho un gran esfuerzo y esa responsabilidad se ha traducido, por ejemplo, en que no se produjeran brotes en las facultades lucenses.

Montserrat Valcárcel: "Profesores e todo o persoal fixeron un grande esforzo e ata seguiu a oferta cultural, incluídas clases de teatro online"

El esfuerzo no ha sido cosa menor en un campus con cerca de 440 docentes, señala la vicerrectora, que indica que el personal de la USC en Lugo se eleva a unas 600 personas, ya que también tiene un peso importante el personal de administración y servicios (PAS), que igualmente ha tenido que asumir un importante proceso de adaptación, dice.

Como muestra del empeño del campus de reconvertirse y salvar toda su actividad, Valcárcel no deja de señalar el esfuerzo por mantener toda la oferta formativa y cultural y dice que un buen ejemplo de ese trabajo son las clases de teatro online ofertadas por el área de cultura.

DESDE EL AULA. La digitalización es un hecho y tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes. Es la experiencia, por ejemplo, de un veterano profesor de Veterinaria, Carlos Franco, que cuenta que a través de la red se están haciendo incluso prácticas. Pero las clases no son siempre fáciles. "Muchos alumnos no conectan la cámara, parece que estás solo en clase", dice. La razón de esos apagones es que hay estudiantes que pretenden fingir que están siguiendo una clase, cuando en realidad no lo están haciendo. Aun a distancia se hacen controles de asistencia y, claro, los de la cámara apagada acaban cayendo.

Franco dice que su experiencia con la digitalización es que hay muchos aspectos en los que el rendimiento es más bajo. "La revisión de exámenes, por ejemplo, puede resultar hasta cierto punto más cómoda si es online, pero al final consume mucho más tiempo", señala el profesor.

Pero las comunicaciones online también tienen sus ventajas y entre ellas figura que los alumnos suelen mostrarse mucho más comedidos cuando hablan, porque no saben si alguien puede estar grabándoles, lo que es un factor que beneficia la convivencia.