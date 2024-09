El campus inicia el curso con demanda disparada y grados con overbooking

La matrícula está aún abierta, pero el curso ya ha echado a andar en el campus de Lugo y arranca con optimismo e incluso desafíos por el overbooking de matrícula en varios grados.

Las cifras de matrícula han ido muy bien hasta ahora, por ejemplo, en la Escola Politécnica, centro que había llegado a ver grados en la picota por la falta de alumnos. Este año el centro remonta y tiene 46 matriculados en Ingeniería Civil y 47 en Agrícolas, lo que supone estar ya por encima de los 45 mínimos que se exigen. Hay además 18 alumnos inscritos en el doble grado de Forestales y Agrícolas y, un año más, Robótica va disparada y alcanza los 68 estudiantes en primer curso.

La directora de la Escola Politécnica, Rosa Romero, se muestra contenta con los datos, que suponen una remontada y apuntan a un esperado cambio de ciclo. Resalta, por ejemplo, que en los informativos televisivos ya se cuelan noticias que hablan de la necesidad que hay en España de más ingenieros agrícolas y forestales para hacer frente a desafíos como el del cambio climático o la protección de especies. Ahora, será importante que esas noticias calen y lleguen a los alumnos que están aún en Secundaria e incluso en Primaria, advierte. Porque la realidad, recalca, es que hay grandes desafíos de la sociedad para los que van a necesarios los titulados que forma el centro lucense.

Ciencias ve copada buena parte de su oferta

Pero las cifras positivas son generales en la mayor parte de los centros universitarios de Lugo. En Ciencias, Ramiro Barcia, vicedecano, destaca que en el grado de Nutrición han entrado 75 personas, cuando las plazas ofertadas en principio eran 60; y en Bioquímica ya se ha superado el medio centenar de estudiantes, sobrepasando de largo las 45 plazas.

En el centro solo queda por debajo Ingeniería de Procesos Químicos, que al menos de momento no ha llegado al mínimo de matrícula que, en teoría pero no en la práctica, se exige. Ese es uno de los títulos afectados por la crisis de las ingenierías que se viene padeciendo los últimos años y la remontada no ha llegado aún.

Va muy bien, en tanto, el nuevo máster en Biociencias Moleculares, que ofrece 24 plazas y tiene ya ocupadas 20, ello a pesar de que la aprobación del título se cerró tarde y no se pudo empezar a anunciar hasta julio. Dado que se preinscribieron 40 personas, la matrícula aún podría aumentar, apunta Barcia.

Formación do Profesorado se dispara aún más de lo que es habitual

En Formación de Profesorado, que ronda todos los años los mil alumnos, nunca se ha sentido la más mínima crisis de matrícula, pero este año se ha disparado incluso más.

Carmen Sarceda, la directora cuenta que "si había 90 plazas para el grado de Primaria, al final entran un centenar, y en Infantil pasa lo mismo". El centro tiene notas de corte altas, pero eso no frena la demanda y la decana dice que, teniendo en cuenta que en Profesorado se oferta también un doble grado, el desafío va a ser disponer de suficiente espacio para todos los estudiantes.

Profesorado sigue esperando el proyecto para la construcción de sus nuevas instalaciones en la zona del campus universitario y de momento debe lidiar con los problemas de espacio en el edificio de Ramón Ferreiro.

En Veterinaria la demanda siempre despunta

Hay facultades de Lugo donde la demanda está siempre asegurada y ejemplo paradigmático es Veterinaria, que además el curso pasado se convirtió en el primer centro en tener el sello de excelencia de la Xunta en calidad universitaria. En la facultad, año tras año, hay entre siete y ocho solicitudes por cada plaza ofertada.

Veterinaria es casi un mundo aparte en el campus y siempre está entre los centros universitarios donde hay más alumnos interesados en estudiar y donde hay grupos de investigación más activos.

El boom de Ade

Pero hay otros centros que los últimos años van a la zaga y un ejemplo de ello es la facultad de Administración e Dirección de Empresas (Ade), que este curso ya volvió a ver el boom en el primer llamamiento de la matrícula.

Se volvió a producir un importante fenómeno de demanda en el grado de Empresa y Tecnología, donde la matrícula estuvo también nuevamente por encima de la oferta. Pero Roberto Bande, decano del centro, destaca que este año hubo también un repunte destacable en el grado de Administración de Empresas. Se ofrecían a priori 70 plazas y al final hay 76 alumnos matriculados, un incremento de demanda que ha llamado la atención.

La facultad, cuenta Bande, empieza el curso pensando ya en desarrollar nuevas ideas sobre innovación que poner en marcha de cara al próximo curso y proyectando un nuevo curso de especialización en digitalización de negocios.

Entre los centros en los que la demanda de plazas es alta también curso tras curso está Enfermería y el fenómeno no para porque la demanda de profesionales en esa rama sanitaria va al alza.

Ventajas que atraen y foráneos

En torno al 80 por ciento de los estudiantes que llegan a Veterinaria son mujeres y alrededor del 50 por ciento del alumnado llega de fuera de Galicia, detalla Gonzalo Fernández, decano de la facultad.

El de Veterinaria es un caso bastante único, pero en Ade, por ejemplo, una parte importante de los alumnos de Empresa e Tecnoloxía llegan ya de fuera. Muchos del área mediterránea, cuenta Roberto Bande.

Esa atracción de alumnos foráneos, que cuenta cuando la población universitaria local decrece, no es general en todos los centros, pero las características de la oferta de algunos centros empieza a favorecer la captación de estudiantes. En la EPS, cuenta Romero, está siendo un estímulo una de las últimas innovaciones en la oferta académica: la posibilidad de iniciar los estudios de máster cuando aún se tienen pendientes de aprobar créditos del grado y el trabajo de fin de grado.

"Es una fórmula que permite aprovechar el tiempo", dice Romero, que añade que también ayuda que "tenemos una oferta única en todo el Noroeste: la posibilidad de estudiar de forma simultánea en cinco años Agrícolas y Forestales".