La llegada del verano y el calor invita a acercarse a las zonas verdes con sombras de árboles que hay en el casco urbano, aunque el mal estado de las aceras ubicadas junto a algunas de ellas convierte los accesos a estos parques en auténticos campos minados para los peatones, que si se despistan pueden tropezar y acabar en el suelo.

Las raíces de los árboles que rodean las zonas verdes no entienden de asfaltos y losetas, por lo que la falta de mantenimiento ha provocado irregularidades en el firme que precisan de acondicionamiento. Lugonovo y Ciudadanos apuntaban este viernes dos espacios en donde la situación de deterioro es más acusada: la mediana de la Ronda do Carme junto a Fonte dos Ranchos y el entorno de la Praza Roxa de Fingoi.

La portavoz de Lugonovo, Cristina Pérez Herráiz, explica que el volumen de raíces que hay en las aceras de la mediana de la Ronda do Carme "es tal que arruinou a maior parte do firme, levantando o chan en multitude de puntos, o que supón un potencial foco de caídas para os viandantes", alertó. Pérez Herráiz insta al gobierno local a corregir lo antes posible los daños en la acera sin comprometer la protección de los árboles.

La edil explica que la falta de mantenimiento se aprecia especialmente a partir del número 70, donde las baldosas llegaron a partirse por la envergadura de los ejemplares de liquidambar allí plantados.

Coincide además con el punto donde comienzan los jardines de Simón Bolívar, lo que propicia que sea también la parte más transitada, añade.

Mientras, el concejal de Ciudadanos Jesús Expósito también alerta del estado de "abandono" de los accesos a la Praza Roxa de Fingoi y critica la "pasividade" municipal en el mantenimiento de calles y espacios públicos. "Parece que o goberno non pasea pola cidade e non fala con os veciños se non é acompañado do seu séquito habitual ultimamente, porque é inexplicable o estado de moitas das zonas da cidade", dice.

El edil asegura que el entorno de la Praza Roxa está "cheo de fochancas e co formigón levantado despois de terse acometido diversas obras de canalización, sendo un perigo para os veciños e para os nenos e nenas, ao haber diante un parque infantil".

MALEZA. Expósito añade que en las inmediaciones hay varias parcelas municipales con maleza, una frente al centro de salud y otra en la Ronda de Fingoi. "O problema é xeralizado e vai ir a peor coa chegada da calor porque o risco de lume increméntase", advierte.

Donde ya se actuó fue en la rotonda de acceso al puente blanco desde A Ponte, que este viernes por la mañana fue rozada tras las protestas vecinales, que incluso llegaron a proponer el uso de cabras para eliminar la maleza de la glorieta.