Campos mantiene el pulso y Tomé evita que los ediles de su zona se pronuncien

La lucha que se vive en el PSOE por la presidencia de la Diputación sube de intensidad, después de que, el jueves, el alcalde de Monforte y candidato, José Tomé, evitara que los concejales de su partido judicial mostraran en una votación secreta sus preferencias respecto a quien debe ser el diputado de zona, condición para después ser presidente.

Si eso sucedía el jueves, ayer era el presidente en funciones y candidato a revalidar el cargo, Darío Campos, quien calentaba el ambiente al afirmar que el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, no le coge el teléfono y al recordar que Tomé, como él, no apoyó a Caballero sino a Juan Díaz Villoslada en las primarias del PSdeG.

Gonzalo Caballero asegura que estaba en Madrid y que no pudo responder la llamada de Campos, pero que se la devolverá

Pese a esa circunstancia, a priori Caballero vería con mejores ojos a Tomé que a Campos, por su perfil para estar al frente de una institución y porque la inestabilidad que hay en el partido -evidenciada en esa candidatura alternativa de Tomé, que como Campos es miembro de la ejecutiva provincial- y el hecho de que fue la única provincia donde el PSOE bajó apoyos (cedió un diputado al BNG) justificarían algunos cambios. Tras el relevo en la Diputación podría venir el de la secretaría provincial, que ocupa Álvarez Santos. Este tampoco apoyó a Caballero, ni este a él después, y ese es el origen de la absoluta falta de sintonía que hay entre las ejecutivas gallega y lucense.

Públicamente, el PSdeG no se ha posicionado con ningún candidato y recuerda que la secretaría gallega remite un informe a Madrid, que es quien toma la decisión última. Este es el procedimiento que establecen los estatutos, lo que no impedía que tradicionalmente las propuestas se consensuaran con las direcciones provinciales o que incluso la decisión fuera de estas y Santiago y Madrid no interfirieran. En Ferraz, también Tomé podría tener más apoyos que Campos, ya que, aunque ambos respaldaron a Pedro Sánchez, el monfortino tiene más proximidad con el presidente, quien estuvo en Lemos.

El hecho de que, oficialmente, el PSdeG mantenga la neutralidad y que ni Campos ni Tomé fueran hombres de Caballero alimenta la teoría de una tercera vía, para la que incluso suenan algunos diputados actuales. Sin embargo, ese no es el escenario en el que se estaría trabajando en este momento.

Tomé guarda silencio y remite a la explicación ofrecida el fin de semana, cuando anunció que tenía los votos necesarios en el partido judicial de Monforte para ser diputado y que, además, se ponía a disposición de los órganos del partido para presidir la Diputación porque veía necesario un cambio y muchos alcaldes y concejales de la provincia le mostraban su respaldo. Tomé valora la gestión realizada por Campos en la Diputación, pero ve conveniente un cambio de imagen en la institución.

Sin embargo, la reunión del partido judicial de Monforte sembró dudas sobre los apoyos que Tomé tendría incluso en su zona. El encuentro fue convocado por el secretario provincial, dentro de la ronda que lleva a cabo con todos los partidos judiciales para consensuar la lista de los diez diputados que le corresponden al PSOE, uno de la zona sur. La reunión del sur tuvo mucha tensión porque el portavoz de los socialistas en O Saviñao, Celestino Rodríguez, se postuló para ser diputado. Rodríguez sucedió hace años a José Antonio Quiroga, actual número dos de Caballero en el PSdeG e interlocutor de este en el proceso que se está llevando a cabo en la provincia. Por esta razón, el paso dado al frente por Rodríguez sorprendió. En la reunión del jueves dio marcha atrás. Según algunas versiones, él y quienes estarían dispuestos a apoyarle habrían sufrido presiones, y, según otras, habría sido tocado por Santos y Campos, con quienes se le vio en los últimos días. Al echarse atrás, anunció que se postulaba el concejal Roberto Castro, de Ribas de Sil, ayuntamiento que en los últimos mandatos aportó el diputado del sur, Miguel Ángel Sotuela.

Ante la existencia de dos candidatos, Castro y Tomé, Santos propuso una votación a sobre cerrado, pero tanto el alcalde de Monforte como Quiroga, que también estaba en la reunión aunque no es concejal, se opusieron alegando que no procedía porque no estaba recogido en los estatutos. Esta oposición siembra dudas sobre el respaldo que tiene Tomé entre las bases de su propia zona, donde se le supone más fuerza. En otras partes de la provincia, como la costa, el monfortino también habría encontrado cierta resistencia.

CAMPOS. Campos afirmó ayer que sigue su hoja de ruta y que cuenta con el apoyo de A Mariña, A Montaña y Terra Chá, donde propone para diputados a Argelio Fernández (A Fonsagrada), Roberto García (Xermade), María Loureiro (Viveiro) y él mismo, por A Pontenova. Faltan por definir Lugo, Chantada y Monforte.

Campos cree que no hay riesgo de que se repita la situación de 2015, cuando el socialista Manuel Martínez entregó el gobierno provincial al PP, pero cree que lo ideal sería que a Ferraz llegara una lista única. "Non estamos cerrados a falar con ninguén para chegar a acordos", dijo, aunque afirmó que de momento no había hablado con Tomé y mantiene que él no renuncia a encabezarla.

Según los estatutos, el secretario provincial hará una propuesta, que votará la ejecutiva provincial y se enviará a Madrid, quien puede aprobarla o cambiarla, como hizo con la los candidatos de las generales. La enviada de vuelta será la que tendrán que votar los ediles, que podrán hacerlo o no. Los más pesimistas creen que, si hay imposición, algunos ediles podrían recoger el acta y darse de baja a continuación.