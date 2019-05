Campos fía su sillón a un pacto estable

El presidente de la Diputación en funciones, Darío Campos, se postula para seguir al frente del organismo provincial y mostró también su deseo de llegar a algún tipo de acuerdo con el BNG para conseguir un gobierno estable para los próximos cuatro años.

En declaraciones que realizó a los medios antes de su entrada al pleno provincial que se celebró este martes, Darío Campos se mostró confiado en poder hacer que esas negociaciones, que se deberán iniciar en los próximos días, fructifiquen: "Intentaremos chegar a un acordo co BNG para que gobernen as forzas de esquerda, que fóron as máis votadas polos lucenses", insistió.

Campos definió este pasado mandato "como catro anos moi embarrados polo labor da oposición", pero recordó que a lo largo de este periodo "sempre" fue capaz "de alcanzar acordos para que los fondos de la Diputación llegaran "a todos os veciños da provincia".

"Penso que fixemos un bo traballo e por iso creo que nos merecemos catro anos máis", insistió el presidente provincial en funciones. Sobre la supuesta rivalidad que podría existir con el alcalde de Monforte, José Tomé, para optar a presidir la institución provincial, Campos dijo que son "rumores que interesan á prensa", "pero que non teñen que ver co que realmente pasa". Sobre este tema, el propio alcalde de Monforte ya señaló a este medio, en una entrevista publicada en la edición de este martes, que en ningún momento se había postulado para presidir la Diputación y que en la actualidad su única prioridad "segue sendo Monforte".

Sobre el resultado electoral del pasado domingo y en el que el propio Campos consiguió revalidar la alcaldía de A Pontenova con una amplia mayoría, destacó que los resultados del PSOE a nivel provincial "son moi bos" dado que aumentan los ayuntamientos con mayoría absoluta: "Somos 19 agora mesmo e podemos chegar a gobernar en 28".

BNG. El diputado del BNG Xosé Ferreiro fue, por su parte, más cauto a la hora de referirse a un posible acuerdo con el PSOE: "É moi cedo para aventurar o que vai pasar. Os órganos do BNG aínda están a estudar as distintas posibilidades e non hai nada decidido ata o momento", subrayó.

No obstante, Ferreiro reprochó a Darío Campos que en estos últimos cuatro años hubiese preferido "pactar co PP que chegar a acordos co BNG", por lo que mostró dudas sobre un posible cambio de actitud de los socialistas para el próximo mandato.

El diputado nacionalista también insistió en que, hasta el momento, "ninguén se puxo en contacto con nós ni ninguén nos dixo nada. Cando o fagan haberá tamén que ver con que actitude chegan e se realmente queren conseguir acordos".

Ferreiro aclaró, no obstante, que antes de llegar a ningún acuerdo, el Bloque tendrá que ver y evaluar cuál es el proyecto que los socialistas tienen para la provincia "e a partir de aí decidiremos". En todo caso, matizó, "non será unha decisión que tomaremos nós senón que será dos órganos do BNG".

La portavoz del grupo provincial del PP, Elena Candia, reivindicó, no obstante, su condición como fuerza más votada en las elecciones del domingo y destacó el buen resultado alcanzado en A Fonsagrada, "que nos deixou ás portas da maioría na Deputación".

DESPEDIDA. El alcalde de Becerreá y todavía diputado no adscrito, Manuel Martínez, aprovechó para despedirse de los medios antes de su entrada al pleno de este martes. Explicó que después de 20 años, "que aquí son moitos", finalizaba una etapa política de cuatro años "nos que aprendín moito sobre miserias humanas" y en los que, según él, sufrió "unha falta total de respecto, tanto ás normas do Partido Socialista como das normas do grupo provincial e federal".

También se preguntó si "os inmaculados" del BNG van a aplicar con Darío Campos y con Lara Méndez "la doctrina antiorozco y antimartínez" que los llevó a vetarlos a ambos como alcalde y como presidente de la institución, respectivamente, por estar imputados judicialmente.

"O que quero ver é si eses inmaculados do Bloque Nacionalista Galego manteñen esa doctrina de hai catro anos, agora que tanto Campos como Méndez tamén están imputados", indicó. En cualquier caso, aseguró que no le "preocupa" lo que suceda, porque está "moi satisfeito" por los resultados obtenidos en las últimas elecciones locales, en las que consiguió una amplia mayoría absoluta que le permitirá siendo alcalde de Becerreá otros cuatro años. Además, se congratuló de haber superado a Ciudadanos en número de concejales en la provincia.