El campo de la fiesta, eje de una batalla por las patronales de A Ponte

LUGO. El campo de la fiesta de A Ponte, propiedad de todos los vecinos, se ha convertido en eje de una enconada disputa en el barrio. Las hostilidades se han abierto a cuenta de la fecha de celebración del San Lázaro, que la comisión adelantó una semana. Los residentes que se oponen a que las patronales sean del 9 al 11 no quieren que se use la parcela.

La tensión en el barrio se ha disparado y hay mediadores que están intentando una reunión para buscar la paz e intentar que, dado que el campo es de todos, ya que se compró con aportaciones de los vecinos, no se pongan trabas a la celebración de las fiestas.

Los opositores, en tanto, avanzaron el lunes que el domingo, después de la misa, habrá una asamblea para que sean los vecinos los que decidan si autorizan el uso de los terrenos para las patronales.

El campo es el arma en torno a un conflicto cuyo origen está en la fecha de las fiestas. Los críticos sostienen que el San Lázaro es inamovible y que debe celebrarse siempre el domingo previo al de Ramos, sin romper la tradición.

Pese a que las fiestas llevan preparándose meses, ya que en octubre comenzó la venta de lotería y de camisetas para financiarlas, las discrepancias no saltaron hasta este fin de semana, cuando un grupo de fieles acudió a quejarse al párroco de A Ponte.

El sacerdote explicó ayer que se enteró el fin de semana «de que había descontento por parte de varias familias» y se mostró conciliador. Opinó que lo lógico hubiera sido consensuar y dijo que creía que todo el vecindario estaba de acuerdo en la fecha. Señaló que, dada la actual situación, él intentará ofrecer el mejor servicio, «porque soy el cura de todos y mi deber es procurar la participación».

Se mostró dispuesto incluso a organizar celebraciones en la iglesia dos fines de semana.

La comisión, en tanto, confió el lunes en que se alcance una solución. El presidente recalcó que ha dedicado mucho tiempo, trabajo y dinero a organizar los festejos con el ánimo de dar vida al barrio.

Aseguró que le han llegado muchos mensajes de vecinos diciendo que el campo es de todos y, por tanto, nadie puede impedir su uso. Pero los críticos también creen hablar en nombre de la mayoría del barrio.

Programa listo y tradición estricta

La comisión tiene ya en la calle los carteles de la fiesta y anuncia que se abrirá el 9 con una churrascada y una paella de marisco, junto con una actuación del grupo Xoldra y una verbena de la orquesta Cinema. Para el día siguiente está prevista la participación de las orquestas Panamá y Punto y Aparte, Se han contratado atracciones y una carpa para cubrir el espacio.

Defensa de la tradición

Los críticos no están dispuestos a pisar la fiesta si no se cambia la fecha. Dicen que hay que respetar la tradición.



En A Ponte no se puede aplicar el cambio de fechas que es habitual en otros festejos, dicen. Sería como alterar el día de celebración de Los Milagros de Saavedra o del San Benito de Friol, alegan. Recalcan que las patronales tuvieron históricamente mucho peso en Lugo y que los romeros de San Lázaro seguirán yendo al templo el día que marca la tradición. Creen que es la fecha que debe respetar la Iglesia.