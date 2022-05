Hilda Rodríguez Rodríguez, campioa no deporte e tamén na vida

Esta muller foi bautizada antes de nacer. Viu a luz un 7 de maio pero no seu carné figura o día 10. Entre a data real e a oficial, foi o bautizo. Había présa. Viñera ao mundo cunha parálise cerebral e pensábase que a súa vida podía ser curta, como a de moitos outros que, primeiro, chamaban minusválidos; despois, discapacitados, e agora, chegouse á conclusión que son, por riba de todo, persoas con diversidade funcional.

A súa integración social podería ter sido difícil, pero non o foi. A práctica do boccia contribuíu, en gran medida, a ser unha máis. Ou máis aínda que unha máis. Contribuíu tamén a que fose unha das mellores deportistas que deu a provincia de Lugo.

"Gañei dúas medallas de ouro en boccia: unha, en individual, e outra, por equipos, nos xogos paralímpicos de Atlanta, Estados Unidos, en 1996. Catro anos despois, estiven a piques de ir ás Olimpíadas de Sidney, en Australia, pero non puiden. Un desprendemento de retina deixoume ás portas de poder ir. Paseino moi mal", explica Hilda Rodríguez, agora, aos seus 67 anos, no salón da súa casa.

"Un desprendemento de retina deixoume ás portas de ir ás Olimpíadas de Sidney"

Hilda estivo nas Olimpíadas pero tamén en campionatos mundiais e europeos, que considera máis difíciles de gañar que os xogos olímpicos. "É máis complicado porque hai sempre máis xente", razoa.

REIS. O deporte permitiulle coñecer medio mundo, ser recibida polos anteriores Reis de España en varias ocasións -ten tres fotos enmarcadas na casa con distintos membros da Familia Real- e, sobre todo, ser recoñecida polo seu talento. "Empecei tarde. Xa tiña 33 anos cando comecei a lanzar peso, unha especialidade do atletismo, e gañei dous bronces europeos. Despois, seguín co balón mediciñal e co kick ball e non foi ata os 39 cando empecei a xogar á boccia", afirma esta deportista.

Hilda Rodríguez quédase curta e non conta todo o seu palmarés deportivo. As dúas medallas de ouro de Atlanta son importantes, si, pero hailles que sumar outros trofeos acadados como 49 ouros máis; 14, pratas; 10, bronces e 11 récords nacionais. Non está mal para empezar coa actividade física aos 33.

"A verdade é que, se non fose polos meus pais, non faría nunca deporte. Empecei nunha asociación como por curiosidade e, pouco a pouco, fun competindo. Daquela, non había en Lugo campos de atletismo e ía adestrar ao primeiro bancal do parque Rosalía de Castro, onde poñían as casetas do polbo no San Froilán. Despois, fun atopando outros sitios como nas instalacións de San Vicente Paúl ou no antigo pavillón de Cogami onde chegaron a deixarme as chaves para poder ir cando quixese. Realmente, estoulles moi agradecida por todo canto me apoiaron", di.

RETINA. Daquelas viaxes que facía como campioa do boccia, quédase con dous sitios: a universidade de Cambridge "pola súa arquitectura", afirma, e a cidade australiana de Sidney, onde xogou a Copa do Mundo e a onde contaba con voltar para as Olimpíadas antes de que o desprendemento de retina se cruzase no seu camiño.

"Foi todo de súpeto. Estaba na cociña e notei que me pasaba algo nun ollo. Desde aquela, a miña vida cambiou por completo. Tiven que deixar o deporte. Despois das operacións, vía a televisión a través dun espello e de espaldas xa que tiña que ter a cabeza baixada e era a única maneira de poder facelo" recorda.

Malia a súa parálise cerebral, Hilda recoñece que sempre foi unha persoa feliz, mesmo na infancia. "Nunca me sentín discriminada por ninguén, tampouco de nena. Cando peor o pasei foi cando intentei buscar un traballo. Aí si que notei a discriminación", apunta a deportista.

Tras deixar a competición, a vida de Hilda Rodríguez reduciuse ao seu fogar. Agora, máis ca nunca, pasa a maior parte dos seus días na casa, coidando da súa nai -xa con 97- e facendo da rutina o seu día a día.

"Non son de saír tomar café, nin de ir ao cine. Antes da pandemia, viñan as amigas verme á casa e pasabamos un tempo falando. Agora, xa non, por medo aos contaxios", manifesta.

As sesións de rehabilitación e as visitas á aldea, en Caborrecelle (Portomarín), ocupan moito do tempo de Hilda Rodríguez, que di gozar desta forma de vida, da que dá fe o seu permanente sorriso pintado, nesta ocasión, de vermello para saír guapa na foto.

"Cando saio, saio pola mañá. Vou á rehabilitación pero tamén paso polo banco a poñer a libreta ao día. Trato de non entrar en comercio algún por medo ao covid. Pola tarde, vexo a telenovela Amar es para siempre e tamén me gusta moito o concurso Pasapalabra, que é máis tarde", comenta.

"Nunca me sentín discriminada por ninguén. Cando peor o pasei foi cando busquei traballo"

As saídas son poucas. Relata que, desde que apareceu o covid, só foi a tres actos culturais: "Os concertos de Xabier Díaz polo Arde Lucus do ano pasado e de Xisco Feijóo polo San Froilán. Tamén fun ver unha exposición ao Vello Cárcere", sinala.

AUTÓNOMA. Hilda Rodríguez é, aínda, unha muller autónoma. Coa súa cadeira de rodas eléctrica manéxase entre as estreitas portas da súa vivenda, cun cálculo milimétrico da anchura da cadeira e o da porta.

Tamén se permite coidar da súa nai, cada vez máis dependente. Non aspira a máis trofeos. Agora mesmo, o seu maior reto é, simplemente, vivir o mellor que poida. "Teño móbil pero tampouco paso moito tempo con el. Non teño internet na casa porque non se sabe se, dentro duns anos, terei que tirar dos aforros para irmos eu e miña nai a unha residencia. Así que tampouco me podo permitir gastar os cartos. A min, de momento, non me fai falta. E tampouco me aburro por estar na casa. Saio cando teño que saír e o resto do tempo estou na casa. Aquí estou ben e non necesito máis nada", afirma.

Desde o seu salón, Hilda segue moitas das competicións deportivas que se retransmiten por televisión: fútbol, baloncesto, tenis... "Cando vexo que empeza a berrar Rafa Nadal, xa penso: este gañou!", apunta.

Hilda recoñece que lle gustaría volver practicar deporte, aínda que só fose como afeccionada, pero está difícil poder facelo.

"Non teño xente que saiba xogar e tampouco sei onde podería facelo. Agora, ademais, estou desadestrada e, cando intento facer algo, dóenme as pernas e as costas", manifesta.