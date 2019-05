Campeones en debatir y convencer

Tres grupos de estudiantes lucenses, de distintos niveles educativos, destacaron en el último concurso de debate Parlamento Xove, organizado por la Xunta en la propia institución autonómica. Entre los ganadores, se encontraba un equipo del IES Lucus Augusti, conformado por dos alumnas de segundo de Bachillerato, Natalia Silva y Coral Carballedo, y dos de primero, Yago Cabrera y María Pedreira.

De segundos, quedaron otros dos equipos lucenses: el de cuarto de Eso de los Maristas, formado por Pablo Rodríguez González- Zaera, Nerea Santórum Expósito, Raquel Caloto López y María López García, y otro formado por tres universitarios —dos estudiantes de Relaciones Laborales, Pablo Flórez y Ramón Díaz-Varela, y otro más de Ingeniería Química, José Manuel Fernández—. Esta era la primera vez que el concurso estaba abierto a la universidad.

"No nos conocíamos de nada ninguno de los tres pero, al final, hicimos un buen equipo. Pasamos un mes preparando el debate. Quedábamos cuando podíamos y no mucho tiempo porque trabajamos y estudiamos pero preparamos todo: el debate, los turnos de refutación y también las conclusiones. A última hora, hicimos varios ensayos y, al final, conseguimos un meritorio segundo puesto, que no está mal. Nos dejó un buen sabor de boca porque, para ser la primera vez y no conocernos de nada, salimos muy contentos con el resultado", cuenta Pablo.

Pablo Flórez: "Para ser la primera vez y no conocernos de nada, salimos muy contentos del resultado"

DEBATE. Los participantes tenían que postularse a favor o en contra de la democracia participativa o representativa. Antes de cada intervención, se sorteaba la postura que adoptaría cada equipo. Aunque opinasen lo contrario, los participantes tenían que defender el argumento que les tocó a rajatabla, sin elección.

"A nosotros nos tocó mostrarnos a favor de la democracia participativa pero, aunque coincida tu opinión con lo que te toca defender, para que te salga bien el debate hay que prepararlo antes y leer mucho. Sobre todo, para saber por dónde salir en respuesta a las reivindicaciones que te plantean los rivales. También es muy importante tener agudeza mental", dice Pablo.

En la final de esta competición de debate participaron 242 estudiantes de toda Galicia distribuidos en 52 equipos. En esta edición se abrió el torneo al alumnado universitario. De esta manera, a la fase final llegaron 23 equipos de 12 centros diferentes y de las tres universidades gallegas.

El equipo del IES Lucus Augusti se impuso en Bachillerato junto con el Sagrada Familia, de Pontevedra, que lo hizo en Eso, y otro equipo más de la USC, del campus compostelano, en la categoría de enseñanza universitaria.

Los tres equipos ganadores se llevaron un viaje de premio. Los chavales del instituto Lucus Augusti disfrutarán del mismo en Nueva York, a donde tienen previsto viajar a finales del próximo mes de junio.

Yago Cabrera: "Modestia aparte, creo que somos bastante buenos, quizá por el tiempo que llevamos"

"A nosotros nos tocó defender la democracia representativa. La verdad es que nos vino muy bien la preparación que teníamos detrás porque algunos de los participantes venimos de los Maristas y llevábamos ya dos años participando en este concurso sin conseguir ganar. Ahora, en el Lucus Augusti y a la tercera, fue la vencida. También nos lo trabajamos bastante porque quedamos los fines de semana y por la tarde para llevar el debate bien preparado", cuenta Yago Cabrera.

TRABAJO. Debatir no solo consiste en exponer y defender una postura sino que también hay detrás un arduo trabajo de documentación, de búsqueda y filtrado de datos y de información que servirán para apoyar las ideas, darles más peso y, sobre todo, dejar con la boca cerrada al contrincante.

"Buscamos mucha información en internet en fuentes fiables como, por ejemplo, el Boletín Oficial del Estado o el Centro de Investigaciones Sociológicas. Pero, además de esto, después tienes que desarrollar los argumentos y hacer tu reflexión personal. La introducción la puedes memorizar pero también tienes que saber y conocer, no se trata solo de chapar una manera de defender una postura", indica Yago.

De lo que le quedó a él y a sus compañeros de esta experiencia, Yago destacaría el aprendizaje de poder hablar en público con fluidez y sin miedo escénico.

Manuel Barreiro: "Hai un traballo de selección informativa, redacción, expresión e de convencer ao contrario. É unha actividade completa"

"Modestia aparte, creo que los miembros del grupo somos bastante buenos exponiendo, quizá por todo el tiempo que llevamos trabajando esto pero ahora tenemos más facilidad que antes. Otra cosa que aprendimos fue a desarrollar la capacidad de filtrar información y de ver las cosas desde distintos puntos de vista", dice Yago Cabrera.

PROFESORADO. Los alumnos del colegio Maristas participaron por partida doble en el concurso Parlamento Xove ya que también concurrió al mismo -aparte del equipo de cuarto de Eso, que quedó en segundo lugar- otro más de tercero formado por Sabela Alonso Herrero, Claudia López Seijas, Claudia Pérez Portomeñe y Xián Luna Mosteirín.

Manuel Barreiro, profesor de Gallego del centro, fue el preparador de los chavales. El equipo de cuarto de Eso, que quedó de segundo en el concurso, fue coordinado por una compañera suya, Paula Prado.

"Con esta actividade, tratamos sobre todo de fomentar a autonomía dos rapaces. Eles son os que manexan a bibliografía que despois lles servirá de apoio aos seus argumentos. Tamén son eles os que farán a selección do que lles interese defender e os que acudirán ás fontes estatísticas para apoiar as súas posturas", dice Manuel Barreiro, preparador.

Precisamente, la búsqueda y selección de la información es una de las fases de preparación del debate que requieren más horas de trabajo.

"Non se trata de coller o primeiro que sae no buscador de Google. Teñen que aprender a buscar en fontes fiables. Así que aí hai un traballo de selección de información, de redacción, de expresión e tamén de convencer ao contrario. O Parlamento Xove é unha das actividades máis completas que hai ao longo do curso porque abrangue moitos ámbitos distintos e resulta moi formativa", afirma Manuel Barreiro, un profesor que lleva mucho años enfrascado en esta actividad y preparando distintos equipos de alumnos cada año en el arte de la oratoria para este concurso.

Los alumnos de cuarto de Eso de los Maristas se llevaron como premio un paquete de actividades de multiaventura, al igual que el equipo formado por los tres universitarios del campus de Lugo, que también en quedaron en segundo lugar junto con los chavales de Bachillerato del colegio La Salle de Santiago.