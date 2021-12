Campanadas al pie del cañón

Al mismo tiempo que los lucenses preparan las uvas y disfrutan de la noche de Fin de Año, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad se organizan para que la Nochevieja discurra sin incidentes. Los agentes se preparan desde hace días para una madrugada distinta, marcada este año por unas restricciones que chocan con las ganas de celebración y obligan a extremar la vigilancia.

Alberto Muñoz -jefe del turno de la Policía Local de Lugo que despedirá el año trabajando- explica que las limitaciones impuestas a la hostelería trasladarán previsiblemente las reuniones y los festejos a los domicilios particulares. "Sin lugar a dudas, la pandemia obligó a intensificar un trabajo que ya realizábamos con anterioridad, como el control del horario de cierre de los establecimientos o los aforos. Este año, las restricciones impiden las celebraciones de Nochevieja en pubs y discotecas hasta altas horas de la madrugada, por lo que mucha gente optará por reunirse en casa y tendremos que estar atentos a las problemáticas que puedan surgir".

La Policía Local señala que las llamadas por las molestias que ocasionan las fiestas nocturnas se suceden cada noche y auguran un incremento en Fin de Año. "La gente suele mostrar sus quejas a través de la Sala del 092 y nosotros acudimos a todas las llamadas. Por lo general, son grupos de familiares o amigos que ponen música con demasiado volumen y hablan en tono elevado, pero no quieren problemas y zanjan la fiesta en cuanto llegan los agentes. Aun así, se trata de una práctica que conlleva una sanción y nosotros identificamos al responsable de la vivienda y levantamos acta de denuncia por infracción a la Ordenanza de Protección Ambiental".

Nos gustaría estar en familia, pero tenemos asumida la profesión. Si logramos evitar altercados y todo el mundo llega bien a su casa, estaremos satisfechos

Además de controlar que las celebraciones en domicilios se ajusten a la legalidad, los agentes recorrerán en Nochevieja las calles de la capital para evitar aglomeraciones y velar por el cumplimiento de la última normativa impuesta por la Xunta. "Mucha gente cenará con familiares y amigos y regresará a su domicilio a pie. Nuestra labor es asegurarnos de que no haya reuniones de madrugada en la vía pública y de que los ciudadanos cumplan otras normas, como no transitar con personas no convivientes o utilizar correctamente la mascarilla. Y también intensificaremos la vigilancia para evitar botellones", señala Muñoz.

El jefe de turno de la Policía Local de Lugo reconoce que la pandemia comienza a pasar factura entre una ciudadanía harta de restricciones. "La gente está cansada de tantas normas, pero por lo general cumple y, cuando no lo hace, asume su error. Es verdad que a veces nos encontramos con personas que podríamos calificar de negacionistas, ya que se niegan a cumplir todas las medidas de prevención y las infringen reiteradamente, pero es un porcentaje muy pequeño de ciudadanos", afirma.

De hecho, tal y como apunta la Policía Local, la mayor parte de los lucenses cumple las normas derivadas del covid y exige lo mismo del resto de la población. "El denominado policía de balcón ha sido una constante durante toda la pandemia. Recibimos muchas llamadas de personas que nos cuentan que en determinados establecimientos de hostelería no piden el certificado de vacunación o que un camarero en concreto no utiliza la mascarilla. Por lo general, a la gente le molestan mucho los incumplimientos y nos piden que actuemos", señala.

De este modo, la ciudadanía confía en las fuerzas y cuerpos de seguridad para evitar infracciones que contribuyan a prolongar la transmisión del virus. "La verdad", comenta Alberto Muñoz, "es que a raíz la pandemia nos hemos sentido muy apoyados en la calle. Nuestro trabajo siempre tiene una doble vertiente. Si nos llaman porque hay un coche estacionado delante de un vado, por ejemplo, el ciudadano que no podía salir de su garaje agradece nuestra intervención, pero el que recibe la multa la critica. Sin embargo, en las intervenciones derivadas de la pandemia siempre nos hemos sentido apoyados por la sociedad en general".

Con este apoyo, los agentes que empezarán 2022 vistiendo el uniforme son conscientes de la importancia de su cometido. "Está claro que a todos nos gustaría pasar la noche de Fin de Año con nuestras familias, pero tenemos asumida nuestra profesión. Si logramos que esa noche la ciudad esté controlada, que no haya altercados y que todo el mundo regrese a casa en perfecto estado, acabaremos el turno satisfechos y con el deber cumplido", concluye Muñoz.

Más controles en diferentes puntos del casco urbano

Además de llevar a cabo sus cometidos habituales en materia de seguridad ciudadana, las fuerzas y cuerpos de seguridad incrementarán en Nochevieja los controles en carretera. La Policía Local, que se encarga de controlar el tráfico en el casco urbano, realizará filtros preventivos durante la noche en diferentes puntos de la capital. "En nuestra sociedad, el ocio nocturno y las celebraciones están relacionadas con un mayor consumo de alcohol", explica el jefe de turno Alberto Muñoz, "por lo que la noche de Fin de Año le prestaremos una atención prioritaria a la seguridad vial. Muchas veces, la gente se confía y coge el coche después de haber ingerido bebidas alcohólicas, pensando que en un trayecto corto nunca va a pasar nada, o que está en perfectas condiciones para conducir, pero no es así. Y lo mismo sucede con el consumo de estupefacientes".



Altercados y peleas

La Policía Local augura esta Nochevieja menos incidentes y peleas que otros años, debido a las restricciones en la hostelería y a la prohibición de concentrarse en la vía pública, lo que tendría que atajar el problema del botellón. "Obviamente, cuanta menos gente se concentre, menos altercados habrá", comentan.