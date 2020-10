La campaña de vacunación contra la gripe se abre con el doble de demanda

La campaña de vacunación contra la gripe se adelantó una semana este año y comenzó este martes para prolongarse hasta el 31 de diciembre. La vacuna se pondrá en los centros de salud y, para ello, será necesario pedir cita previa llamando por teléfono a los consultorios, que dispondrán de un servicio de enfermería habilitado solo para este fin.

El primer día de vacunación general contra la gripe se inició en los centros de salud de Lugo con un aumento significativo de la demanda en relación a años anteriores. La pandemia de covid-19 hizo que, de momento, se duplicase la demanda de la vacuna entre los lucenses de forma que, desde hace varios días, los distintos centros de salud reciben un aluvión de llamadas interesándose por la vacuna contra la gripe de este año, si tiene efectos secundarios, la conveniencia de ponerla o no en plena segunda oleada del coronavirus y sus posibles efectos para evitar la propagación del covid.

"Se puede decir que se duplicó la demanda de la vacuna. La gente está este año muy concienciada en que debe ponérsela porque no quiere coger la gripe. Lo que está claro es que van a convivir los dos virus: el covid-19 y el de la gripe. Entonces, lo importante es que no haya coinfección. Es decir, que no se produzcan las dos infecciones a la vez. Tampoco se tiene muy claro todavía si van a coexistir, en la misma persona, las dos infecciones –es un tema sobre el que están investigando los científicos– pero, de producirse, complicaría mucho la cosa", explica Sofía López Linares, médica de Atención Primaria y jefa de servicio del centro Illas Canarias.

Esta primera jornada de vacunación se saldó, en el consultorio Illas Canarias, con 30 pacientes atendidos. La cita previa permitirá que no se produzcan colas para vacunarse y que se cumpla rigurosamente el protocolo establecido para evitar contagios.

"Aquí, por ejemplo, se estableció un circuito. Los pacientes entran en la sala de espera por un lado y salen por el otro. Así no se cruzan, se mantienen las distancias de seguridad y se cumplen las medidas de prevención. Además, si traen mascarillas de tela, les proporcionamos unas quirúrgicas. También es obligatorio el uso de gel hidroalcohólico antes de entrar en el consultorio para vacunarse", indica Sofía Linares.

Se recomienda la vacunación, especialmente, a los mayores de 60 años, las embarazadas y también entre los cuidadores de ancianos y los convivientes que comparten casa con ellos.

El Sergas inició este martes su campaña más ambicionsa de vacunación de la gripe, en la que se fijó el objetivo de llegar al 75 por ciento de los mayores por ser la población de más riesgo y del 60 por ciento en otros colectivos diana como embarazadas o enfermos.

Este año habrá, asimismo, más dosis antigripales que nunca y se usará, además, por primera vez una vacuna mucho más eficaz para los perfiles de mayor riesgo.

Por otra parte, investigadores del Instituto de Salud Global, de Barcelona, insisten en que la vacuna de la gripe no aumenta el riesgo de infección, complicaciones o muerte por covid-19, acabando así con alguna de las leyendas urbanas que circulan por las redes.