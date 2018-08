Una campaña promocionará en las redes a 25 comercios de Lugo

Unas 25 empresas de la provincia de Lugo se beneficiarán del programa Social Commerce, según dieron a conocer la directora xeral de Comercio, Sol Vázquez Abeal, y el presidente de la Federación Galega de Comercio, José María Seijas, que presentaron el martes en la capital lucense a los gestores de redes sociales de esta iniciativa.

Este programa acercará el mundo de las redes sociales a 103 establecimientos gallegos con la finalidad de potenciarlos y acercarlos a su público para fidelizar y fortalecer la imagen de marca.

Se trata de una medida que Vázquez Abeal califica de "moi positiva ao misturar ás novas xeracións con xente que leva anos no comercio", además de que aportará, según afirma, "frescura, ademáis de tratar de chegar a todos aqueles interesados, xa que a realidade física e a virtual cada vez están máis preto". La directora xeral de Comercio insistió en que ahora es "turno de coñecer ben cada empresa, posto que estes xestores serán os encargados de representalas en redes, ademais de asesoralas a nivel de publicidade nos novos soportes ou de posicionarse, atender ou vender vía redes sociais".

El programa estaba abierto a todos los comercios que cumplieran con unos requisitos mínimos, tales como estar al día con la Agencia Tributaria.

REBAJAS. Durante el acto, José María Seijas defendió, a raíz de los resultados de las rebajas de verano, que se deben de volver a regular sus fechas. "A climatoloxía non axudou moito, as cifras están preto ás esperadas pero non chegan ao que tiñan que ser", reconoció. Además, confirmó que los comerciantes gallegos ya le habían remitido un escrito con esa demanda al Gobierno de Pedro Sánchez.